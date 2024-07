¡Impresiona! Christian Meier reaparece con cambio de look y revela detalles de su matrimonio

Christian Meier, el galán de telenovelas y uno de los actores más queridos de Perú y Latinoamérica, reapareció en la televisión con un cambio de look que dejó a todos boquiabiertos. Además, compartió detalles sobre su vida de casado con Andrea Bosio, con quien contrajo matrimonio en 2023.

Christian Meier sorprende con nuevo look y habla de su matrimonio

Christian Meier apareció en un programa de televisión con un estilo renovado que causó sensación. El actor, conocido por su atractivo físico, decidió sorprender a todos con un corte de cabello moderno y un color más juvenil. Además, contó detalles de su matrimonio.

"Me lo decoloré y lo pinté. Es producto del aburrimiento", comentó Meier, explicando que tomó esta decisión durante una visita al salón de belleza con su esposa.

Detalles de su vida matrimonial. Durante la entrevista, Meier no solo habló de su cambio de imagen, sino que también dio una mirada íntima a su vida personal. El actor compartió cómo va su matrimonio con Andrea Bosio, una joven analista de branding digital.

"Ha sido muy bonito, porque además de la relación que tenemos, he encontrado en ella alguien en quien apoyarme. Ella entiende muy bien, es la primera vez que estoy con alguien que entiende a la perfección qué es lo que hago y cómo hay que hacerlo", dijo Meier.

El encuentro con Andrea Bosio. Christian Meier y Andrea Bosio se conocieron de una manera bastante sencilla. Eran dos extraños que coincidieron en un lugar, pero se llamaron la atención. Meier contó de manera romántica la primera vez que se vieron en persona.

"Se sentó en mi mesa acompañando a un grupo de gente que yo conocía. Desde que la vi, me pareció fascinante, inteligente y divertida. Cuando terminó la noche, le pedí su teléfono y al día siguiente la invité a salir", recordó el actor. La pareja mantuvo su relación en un perfil bajo hasta su boda en 2023.

Apoyo en lo profesional. Andrea Bosio no solo es la esposa de Meier, sino también su socia. La joven trabaja en la empresa de Meier, Oliverdog Entertainment, liderando las campañas de marketing de los lanzamientos musicales del actor.

"La empresa de ella es la que hoy se encarga del 360 de lo que hago yo. Ella hace marketing, management y PR y manejo de social media, ella puso una compañía en Los Ángeles que se encarga de todo eso y pues yo soy uno de sus clientes", explicó Meier, destacando el apoyo mutuo que se brindan.

Una boda de ensueño

La boda de Christian Meier y Andrea Bosio se celebró en el Vista Valley Country Club en San Diego, California, un lugar decorado con arreglos campestres y arquitectura del siglo XVIII. Andrea ingresó al altar de la mano de su padre, mientras sonaba "Can't Help Falling in Love".

Christian, por su parte, estuvo acompañado de su madre, Gladys Zender. "Te amo todos los días y todos los días solo quiero que amanezca para amarte una vez más", expresó Meier durante la ceremonia.

Reflexiones de Meier sobre su vida actual. Christian Meier se mostró muy feliz en esta etapa de su vida. A un año de su boda, el actor destacó la estabilidad y el entendimiento que ha encontrado con Andrea Bosio, una relación que le permite crecer tanto en lo personal como en lo profesional.

"Me siento, finalmente, realizado. Los primeros años de mi vida han sido para ir buscando mi lugar en el mundo", comentó en una entrevista para ¡Hola! TV.

Con este nuevo look y una vida matrimonial estable, Christian Meier sigue siendo una figura admirada y querida por muchos, mostrando que siempre hay espacio para la renovación y el crecimiento personal. El actor parece feliz en esta nueva etapa de su vida, listo para experiencias y cambios en un ambiente de pareja sólido.