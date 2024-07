¡Insólito! Hombre llega completamente ebrio a su boda y se hace viral: "Borracho, pero responsable"

El día de la boda es uno de los más esperados por los novios y se espera que todo salga perfecto. Sin embargo, un particular hecho ocurrió en una ceremonia industrial en México ya que el novio llegó completamente borracho y generó diversos comentarios en redes sociales.

El video se ha compartido por todo el internet y fue en Facebook dónde más se volvió viral. En las imágenes se puede apreciar que todo estaba listo para la ceremonia, había decoración con flores blancas y velas que parpadeaban suavemente, mientras los invitados esperaban el gran momento "sí, acepto".

Grande fue la sorpresa de todos cuando el novio hizo su aparición en la escena con dificultad para mantener el equilibrio y todo se dieron cuenta que estaba ebrio. Rápidamente, empezaron la toma de fotos familiares en las que el hombre estaba recostado en el pecho de su amada porque no podía estar de pie.

Para cuando llegó el momento de la boda, su estado era más que evidente, así como la inconformidad de su pareja, quien no pudo ocultar el enojo e impotencia que le daba el tener al "amor de su vida" totalmente borracho en plena ceremonia.

El video del 'Novio Borracho', como lo han bautizado en redes sociales, se volvió viral en cuestión de horas y burlas por parte de los internautas. La mayoría de personas indicaban que la novia no debió aceptar casarse estando el hombre en esas condiciones.

"Borracho pero responsable", "Respeto la opinión de quien no esté de acuerdo conmigo PERO NO ME CASO", "Ella tuvo la oportunidad para decir no acepto, debió ser que el man tenia mucho dinero para soportar esa cruz del calvario", "Una burla presentarse así a un sacramento. Debió suspenderse por respeto a Dios", escribieron los usuarios de redes.