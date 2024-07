Magaly Medina revela que Lis Padilla cobra exorbitante cifra por dar entrevistas y aparecer en TV

En el último programa de Magaly TV la firme se expuso el monto que estaría cobrando la famosa tiktoker Lis Padilla luego de que alcanzar a la fama al bailar el popular tema 'Son Amores'.

La conductora de espectáculos compartió junto a su público el monto que le quiso cobrar la creadora de contenido y aprobó qué haya decidido cobrar por entretener al público ya que supo que la influencer se había presentado gratuitamente en diversos programas de televisión.

Lis Padilla y la cifra que cobra por presentarse

En un reciente informe ofrecido por el programa de espectáculos de Magaly TV la firme se ha hecho público la cifra que cobra actualmente Lis Padilla, la famosa tiktoker que ha logrado ganarse el cariño de miles de peruanos con su simpatía y su alegría.

Padilla ha alcanzado la fama luego de bailar el conocido tema "Son Amores" en la versión brasilera del cantante Pabllo Vittar.

Esta coreografía se ha hecho tan popular que ha llegado al millón de reproducciones no solamente en Perú sino que ha sido replicado en diversas partes del mundo llevando a Lis a la cúspide de su popularidad.

Gracias a la fama que ha logrado ganar con su carisma ha sido invitada a diversos programas de televisión para que contagie su alegría por lo que debido a su fuerte demanda ha empezado a cobrar por presentarse en vivo en los set de televisión.

Así lo hizo saber Magaly Medina en su último programa donde un periodista le consultó a la creadora de contenido de la selva peruana cuál era su tarifario para poder asistir al set de la popular 'Urraca'.

"¿Y cuánto quiere para venir?, yo hablo con mi productor", le consultó la periodista y Padilla respondió: "Mil soles, amiguita", afirmando que ese es el costo por aparecer, ya sea en el set o dar una breve entrevista a un medio de TV.

La conductora aplaudió que Lis esté aprovechando este momento de fama ya que solamente será momentáneo y debe tratar de ahorrar todo lo que puede para que estos ingresos puedan ser aprovechados para ella y su familia.

Pese a ellos Magaly Medina confesó que no tenían el presupuesto para contar con la presencia de Lis en su programa, sin embargo, está muy feliz de que pueda gozar de una popularidad que la ha llevado a ser una de las peruanas más reconocidas.

"No nos alcanzaba para pagar los mil soles que ella quería, no, no teníamos. Habíamos vendido todo, pero es justo. La mayoría de las personas que uno las llama, te cobran y todas cobran, unas más que otras. Ella también y está bien, al toque se dio cuenta cómo funciona el negocio aquí", detalló.

Finalmente, Magaly Medina aconsejó a la Tiktoker que saque todo el jugo a este momento de fama ya que considera que son modas pasajeras y con el tiempo su nombre pasará la olvido.

Lis Padilla rechaza haberse comprado una casa

A través de su cuenta oficial de TikTok, Lis hace videos graciosos y comparte detalles de su vida cotidiana, pero esta vez utilizó su plataforma digital para hacer un pronunciamiento sobre su situación económica, negando que se haya convertido en millonaria.

"Quiero aclarar una cosa, no sé cómo un medio de comunicación ('América Hoy') agarra información y luego inventan cosas de mí, cosas que no son ciertas. Yo estoy muy inquieta con esto, no me está gustando", dijo en un inicio.

@lispadilla6 Dicen que me compre mi casa gracias al pum pum 🤔 ig: lispadillaoficial ♬ sonido original - lis padilla

Enseguida, hizo referencia directamente al programa 'América Hoy', acusándolos de difundir información incorrecta y por lo mismo, negó que esté ganando mucho dinero gracias a sus redes sociales o se esté haciendo millonaria, como se especula.

"Un programa de televisión empezó a decir que Lis Padilla, gracias al tutorial de 'Son de Amores', compró su casa, compró su mansión, que está ganando mucho dinero y eso es algo que no es cierto (...) No me he comprado mi casa, no me estoy haciendo millonaria", expresó.

