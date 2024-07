Jefferson Farfán revela REQUISITOS que debe cumplir su futura pareja: "No soy exigente"

Jefferson Farfán decidió brindar una entrevista a la conocida periodista Maritere Braschi y es que el ex jugador rara vez habla de su vida personal para otros medios de comunicación.

La popular foquita brindó detalles sobre las características que debería cumplir su futura pareja ya que hace ya varios años se encuentra soltero pues su última relación mediática fue con Yahaira Plasencia.

Hace unos días Jefferson Farfán decidió abrir su corazón y le concedió una entrevista a la periodista y conductora de televisión Maritere Braschi quien no dudó dejar al aire alguna pregunta sobre su vida personal y laboral.

La entrevista se enfocó en Jefferson Farfán y su compañero inseparable Roberto Guizasola en donde pudieron brindar detalles sobre lo que viene siendo su éxito en su popular podcast "Enfocados", sin embargo, un tema que no pudo evitar el exjugador fue sobre su vida sentimental.

Jefferson recalcó que no es una persona exigente en cuanto a enamorarse de se trata por lo que espera que la próxima pareja que llegue a su vida sea una persona sencilla humilde y que puedan tener esa química que le permita ser el mismo.

"Que Dios me mande (pero de haber alguna característica) que tengan dos ojos, manos jaja (¿cariñosas?) No, lo que Dios me mande no soy exigente", dijo el ex deportista quien por el momento no se encuentra entusiasmado en volver a enamorarse.