Samantha Batallanos asegura que Jonathan Maicelo no le volverá a pegar: "Ya lo ha prometido"

Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos se dieron otra oportunidad y es que la parejita estuvo separada luego de que la modelo afirmara que había sido víctima de violencia física y psicológica de parte del boxeador, pese a que en varias ocasiones aseguró no volver con Maicelo hoy por hoy la modelo se ha dejado ver más enamorada que nunca.

Batallanos fue captada por las cámaras de 'Magaly Tv La Firme' junto a Jonathan Maicelo en una presentación de circo, ambos se veían bastante felices y tranquilos a pesar de haber sido una de las relaciones más polémicas del medio.

A pesar de haber sido una pareja que inicialmente evidenciaba amor y complicidad, Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo han decidido darse una nueva oportunidad para demostrar que pueden amarse en respeto.

En el último programa de 'Magaly Tv La Firme' la conductora compartió una corta entrevista que le hizo a Samantha mientras se encontraba en un circo al lado de Maicelo, lejos de felicitarlos por nuevamente retomar su relación el reportero tuvo ácidas palabras para la modelo quien expuso en diversos medios de comunicación su caso de violencia a manos de su pareja.

Inicialmente, el reportero cuestionó a la modelo si había decidido darse una nueva oportunidad, la respuesta de Samantha fue un rotundo sí con una sonrisa en el rostro aparentemente feliz de haber vuelto a los brazos de su amado.

Sin embargo, eso no fue todo ya que el popular 'Urraco' fue directo a Jonathan Maicelo para hacerle recordar el papelón que protagonizó luego de ser señalado como un agresor.

"Tú sabes que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa", dijo el reportero a Maicelo, sin embargo, el boxeador lo ignoró con la mirada, pero quien no se quedó callada fue Samantha quien agregó: "Ha prometido ya", agregó.

Al parecer la modelo afirmó que Maicelo le ha prometido no volver a tocarla ni a insultarla tal y como ella lo contó en el programa de Magaly Medina entre lágrimas, esta vez Batallanos asegura que el boxeador a cambiado para mejor.

Por otro lado, el reportero cuestionó a Samantha si no tiene temor de que nuevamente el boxeador la golpee o vuelva a protagonizar otro bochornoso momento que ponga en riesgo su integridad.

"No, no tengo temor porque ya hay una denuncia no? Ya hay un estatequieto", dijo la modelo convencida de esta nueva oportunidad con Maicelo.