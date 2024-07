Deysi Araujo expone a Mark Vito y su relación con Sofía Chirinos: "Mientras le dure la calentura"

Deysi Araujo ha desatado una tormenta en el mundo de la farándula al hablar sobre la relación de su amigo Mark Vito y la joven influencer Sofía Chirinos. En una entrevista, Araujo afirmó que Mark no está tomando en serio su relación con Sofía, lo que ha generado un gran revuelo.

Deysi Araujo fue muy directa en su entrevista y reveló detalles sobre la verdadera intención de Mark Vito con Sofía Chirinos. Araujo reveló que Mark no está tomando en serio a Sofía y solo está "pasando el rato" con ella.

"Mark me comentó que se está conociendo con esta chica, pero también ha conocido a muchas otras personas. Le he dicho que no le haga daño porque parece que la chica sí está ilusionada con él", comentó Araujo, dejando claro que la relación podría no ser tan seria como parece.