Iván Villacorta explica su conversación a solas con Pamela López: "Yo la llamé a un costado"

Iván Villacorta fue entrevistado por un reportero de "Amor y Fuego" y habló sobre su reciente encuentro con Pamela López, la expareja de Christian Cueva. En la entrevista, Villacorta explicó por qué estuvo conversando en privado y muy cerca con Pamela López en un restaurante de Trujillo.

Iván Villacorta fue captado hablando a solas con Pamela López en un restaurante de Trujillo. Al ser consultado por "Amor y Fuego", el cantante aclaró la situación y contó la razón para llamar a Pamela a un lado muy cerca.

"Sí, fui yo quien la llamó a un costado para hablar. Había más gente al lado, pero quizá no confío en los demás mis cosas, pero a Pamela sí y le llamé a un costado para hablar unas cosas personales" , explicó Villacorta.

La amistad con Pamela López. Villacorta también dejó claro que su relación con Pamela es de amistad y no hay ningún romance entre ellos. Explicó que se conocen desde hace muchos años y que su encuentro fue una salida de amigos que no se ven después de cierto tiempo.

"Esta vez le tocó venir sola a Pamela a Trujillo y comimos un ceviche. Mañana viene Cueva y me invita a comer un ceviche, igual voy. La amistad es grande para ambos" , comentó el cantante.

Regalos y significados. Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, ha recibido varios obsequios recientemente, incluyendo tulipanes y una rosa azul. En sus redes sociales, Pamela explicó el significado de la rosa azul.

Iván Villacorta también reveló que ha mantenido contacto con Christian Cueva tras ser vinculado con Pamela López. Reveló que le tiene un peculiar apodo a Cueva, pues lo llamó Cabeza de piña. Afirmó que no tiene ningún problema con el futbolista.

"Hablamos, conversamos un buen rato, como patas (...). Hemos hablado mucho, no hay ningún roche, no tendría por qué haber porque él sabe el grado de amistad que tengo con Pamela" , aseguró Villacorta. Añadió que su amistad con Pamela data de muchos años, desde su juventud.

Descartando un romance. El periodista de "Amor y Fuego" preguntó a Villacorta si consideraría iniciar un romance con Pamela ahora que está separada de Cueva. Además, confesó que ha estado con las amigas de López en el pasado, pero con ella no.

"No hay forma, no hay que confundir la amistad", respondió tajantemente el cantante. Con ello aclaró que no piensa en la posibilidad de un romance con Pamela López, al menos por su parte.