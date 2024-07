Iván Villacorta asegura que seguirá viendo a Pamela López: "Yo no tengo nada que ocultar"

El popular cumbiambero Iván Villacorta habló sobre su relación con Pamela López, expareja y aún esposa de Christian Cueva, en una entrevista con "Amor y Fuego". Aseguró que hay una larga amistad y que seguirá viéndola.

Iván Villacorta se pronunció sobre su amistad con Pamela López y mencionó que no tiene nada que ocultar. Explicó que conoce a Pamela López desde hace muchos años, incluso antes de que ella comenzara su relación con Christian Cueva.

No hay problemas con el esposo de López. El cantante también aseguró que no cree que su amistad con Pamela López moleste a Cueva. Iván negó que quiera algo más con Pamela, para él, solo son amigos. Además, reveló que es amigo del futbolista.

"Normal, si él me llama, no tengo ni un problema con él, o somos patas, patas, patas. No creo que se haya molestado, él sabe el grado de amistad que tengo con Pamela", afirmó.