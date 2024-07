Magaly Medina cuadra a Ana Paula Consorte tras polémica con Guerrero: "Paolo estaba en nada"

La popular conductora de televisión, Magaly Medina, dedicó unos minutos de su programa para responder enérgicamente a Ana Paula Consorte, quien anteriormente había criticado a la 'Urraca' por sus críticas contra Paolo Guerrero. El enfrentamiento comenzó cuando la bailarina brasileña usó sus redes sociales para atacar a Medina, afirmando que el club UCV sacó al 'Depredador' del anonimato.

En ese sentido, las declaraciones de la 'Urraca' no pasaron desapercibidas por Consorte quien le respondió en su canal de difusión de Instagram. Ahora, Magaly Medina decidió lanzarle un contundente mensaje a la brasileña. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, recurrió a sus redes sociales para criticar a Magaly Medina por sus comentarios sobre el futbolista y su relación con el club UCV. La modelo calificó las declaraciones de la presentadora como absurdas y ofensivas, y exclamó: "Qué locura, qué bruta profesor, póngale cero".

Cabe resaltar que Magaly Medina afirmó que el club César Vallejo había sacado del anonimato a Paolo Guerrero, quien durante un tiempo se encontraba sin ningún contrato, según comentó Magaly Medina. En ese sentido, esto despertó la ira de Ana Paula Consorte, quien utilizó su canal de difusión en Instagram para criticar a la 'Urraca'. Sin embargo, Magaly Medina no se quedaría callada y respondió sin dudarlo a la brasileña.

En respuesta, la 'Urraca' no dudó en defender su postura y aclarar sus palabras en donde criticó a Paolo Guerrero, quien recientemente se encuentra en una polémica con el club de César Vallejo.

"Realmente no me gusta responder, estoy tan acostumbrada al dime que te diré que si me mandan un golpe, yo mando dos y si me dan dos, sencillamente yo lo esquivo, pero bueno", dijo en un inicio Magaly Medina.