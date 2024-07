¿Lo cuadró? Iván Villacorta revela que Christian Cueva lo llamó tras ser vinculado con Pamela López

Iván Villacorta, líder del grupo 'Los Villacorta', apareció ante las cámaras de 'Amor y Fuego' para explicar el vínculo que tiene con Pamela López, luego de ser relacionado con la expareja de Christian Cueva. Es relevante señalar que Pamela López y el cantante de cumbia fueron vistos conversando en un restaurante en Trujillo, tras la ruptura de ella con el futbolista Christian Cueva.

Ante ello, el cumbiambero reveló que 'Aladino' lo llamó luego de ser vinculado con su expareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En un reciente informe presentado por Amor y Fuego, el cantante de cumbia Iván Villacorta reveló que Christian Cueva lo llamó luego de que fuera vinculado con Pamela López, expareja de Aladino. En ese sentido, sorprendió al detallar que ambos se conocen desde hace mucho tiempo y que no había motivo alguno para una incomodidad.

Pese a los rumores, el popular cumbiambero dejó en claro que no hay ningún problema con Christian Cueva. En ese sentido, reveló que conoce a Pamela López desde hace muchos años. Incluso, precisó que tuvo algún romance con las amigas de la expareja de 'Aladino'.

"Hemos hablado mucho, no hay ningún 'roche', no tendría por qué haber porque él sabe el grado de amistad que tengo con Pamela", reveló Iván Villacorta para las cámaras de Amor y Fuego. De esta forma, el cumbiambero aclaró las dudas entorno a su presunto vínculo con Cueva.

Por otro lado, Iván Villacorta decidió resaltar la gran amistad que tiene con Pamela López y aclarando los rumores que han ido tomando fuerza en redes sociales. Luego de las especulaciones sobre su presunto romance, el cumbiambero dejó en claro que mantiene una bonita amistad con la expareja de Christian Cueva.

"Siempre ha sido mi amiga, si he estado con amigas de ella anteriormente, pero con ella nunca, una amistad bien grande de 'mocosos'". En esa línea, remarcó que no hay forma que exista un romance con Pamela López. "No hay forma, no hay que confundir la amistad", aclaró.