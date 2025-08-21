Cint G destruye a Leslie Shaw tras polémica con Marisol: "Tiene que estudiar canto"

La hija de Tongo, Cint G, arremetió con todo contra Leslie Shaw, luego de que la cantante hiciera polémicos comentarios sobre Marisol. Según Cint, Leslie no solo copia estilos, sino que además necesita prepararse mucho más en el canto.

Cint G no se guarda nada contra Leslie Shaw

El pleito entre cantantes peruanas volvió a encenderse, y esta vez la protagonista es Cint G, hija de Tongo, quien se hace llamar la "Barbie de la chicha pop". En "La Noche Habla", la joven artista no dudó en lanzar duras críticas contra Leslie Shaw, luego de que esta hablara mal de su colega Marisol.

"Como verás, mi look todo de Barbie desde el año 2022 oficialmente como la Barbie de la Chicha Pop, la Barbie tropical, la Barbie de la cumbia", comentó Cint G, recordando que ella fue la primera en lucir ese estilo. Sin embargo, señaló que Leslie se apropió de la idea: "Ella salió recién después de que me dejó de seguir en Instagram... se hizo llamar la Barbie de los cerros, la Barbie de la cumbia. Me va a robar todos los nombres".

El tema no quedó solo en la moda. Cint G fue directa al cuestionar el talento de Shaw en la música tras la polémica con Marisol. La hija de tongo mencionó que Leslie debería estudiar canto.

"Si aceptas hacer un videoclip, luego no puedes decir que no te gusta o que te obligaron. Marisol es una gran cantante... Leslie Shaw técnica vocal mucho que digamos no tiene. Canta nasal. Y tiene que estudiar canto", aseguró.

Tilsa Lozano, que escuchaba atenta, bromeó con manera de cantar, pues considera que también interpreta temas de manera nasal.

"Qué dirán de mí, entonces", soltó Tilsa, a lo que Cint respondió con calma: "Tilsa, tú tienes tu estilo, no te jactas ni menosprecias a los demás".

"Lo más importante es la humildad"

La cantante Cint G también subrayó que, más allá del talento, lo esencial en la industria es el respeto. Aseveró que los artistas deberían apoyarse entre sí.

"El talento es importante, pero más importante es la humildad, no chancar a tus colegas. Lo que más necesitamos en la industria musical peruana es apoyo entre todos y no copiar tampoco", remarcó.

Además, contó que tiempo atrás intentó acercarse a Leslie para una colaboración de contenido. Sin embargo, señaló que recibió un desplante.

"Yo le pedí a través de un amigo hacer una colaboración, nada musical, y como que ella se burló. Primero era muy amable y después me chotea", recordó. Tilsa la cuestionó: "O sea, ella te ninguneó y tú te picaste", a lo que Cint respondió firme: "No me piqué, pero la humildad es importante. Es como doble personalidad: primero amable y después me chotea".

En conclusión, la disputa entre Cint G y Leslie Shaw ya no solo es de estilo, sino también de talento y humildad. La hija de Tongo defiende su lugar como la "Barbie original" y asegura que Leslie debería pulir su técnica vocal antes de criticar a otros.