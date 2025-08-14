Marisol arremetió contra Leslie Shaw: "Es una desafinada total, estafa a la gente con playback"

Leslie Shaw viene enfrentando muchos problemas con varios artistas y entre ellos, contra Marisol. La reconocida cantante de cumbia decidió arremeter contra la 'gringa' señalando que la ha escuchado desafinar cuando grababan y la manda a tomar clases de canto.

Marisol afirma que Leslie Shaw no canta

En el programa 'Amor y Fuego', Marisol estuvo en una llamada en vivo con los conductores de televisión donde no dudó en despotricar contra Leslie Shaw tras atacarla continuamente. Así mismo, señala que la prometida de 'El Prefe' no cantaría.

"Lo único que puedo decir es primero: esta chica necesita una profesora de canto para que le enseñe porque ella no canta, ahí en el escenario estafa a la gente poniendo playback. Yo no pensaba que se iba a ser una persona malagradecida, no había visto antes su show de ella, estaba que incursionaba recién a la cumbia, no había visto su trabajo en el escenario", expresó.

¿Shaw desafina?

Además, la 'Faraona' cuenta que cuando grabó la canción con Leslie Shaw, la persona encargada de hacer los arreglos tuvo que afinar la voz de la 'gringa'. Por ello, le recomendó preocuparse más en mejorar su canto que en las mismas producciones.

"Cuando ella grabó conmigo, el ingeniero de sonido que se encarga de mezclar, se demoró bastante en afinar la voz de ella. Tanto habla de mí y es una desafinada total. La señorita no podía cantar sin autotune, llámala en el escenario a cantar porque no canta (...) Cuando ella salió a cantar con mi orquesta, mis cantantes tenía que ayudarla porque no podía cantar su parte, si dice que es cantante, invítenle y que cante a capella", añadió.

La cantante de cumbia también señaló que la 'gringa' sería una 'ignorante' en el mundo de la cumbia peruana y para que un tema sea un éxito, no se necesita invertir 30 mil soles. Además, que no hay nada de malo las producciones de varios artistas musicales como los suyos.

"Ella es una ignorante en el mundo de la cumbia porque cree que para que un tema sea un boom debe hacer un video de 20 mil o 30 mil soles. Mis hermanos musicales de Agua Marina y más, han hecho videos en una piscina, en una colina ¿Eso es malo? No conoce nada de nuestro mundo", comenta.

Finalmente, Marisol agrega que después de grabar ese tema con Leslie Shaw, no pensó en grabar otro más. La 'Faraona' que cuenta con una trayectoria musical de más de 25 años, deja en claro que la 'gringa' necesitaría unas clases de canto para que no desafine.