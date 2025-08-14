RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Fuertes dardos!

Leslie Shaw destruye a Marisol por su próximo lanzamiento: "Está hecho en Canva, que invierta más"

Tras el nuevo lanzamiento de Marisol como aparente indirecta para Leslie Shaw, la 'gringa' decidió mandarse con todo y no dudó en criticar a la 'Faraona'.

Leslie Shaw destruye a Marisol por su próximo lanzamiento
Leslie Shaw destruye a Marisol por su próximo lanzamiento (Composición Karibeña)
14/08/2025

El problema entre Leslie Shaw y Marisol desde hace meses, no tendría cuando acabar. Ahora que la 'Faraona' estaría por lanzar una nueva canción inédita como indirecta para la intérprete de "Faldita", la 'gringa' decidió responder arremetiendo contra su producción. 

Leslie Shaw arremete contra Marisol

La artista Leslie Shaw llegó al programa de 'Magaly TV La Firme', donde señaló que no tiene miedo de juntar más enemigos. Es así como opina del avance de la nueva producción de la 'Faraona' tras ser consultada por la 'urraca'. 

"También hay algunas que te han dedicado canciones", le pregunta la periodista, y Leslie responde: "Mira ese video horrible. Está hecho en Canva, y Canva es gratis, ¿no? (...) Ella dijo que yo no soy su amiga. ¿Entonces? Decídete, pues, hijita: ¿Soy tu amiga o no? Para el marketing sí, pero para hablar no". 

@farandula.lorcha ¡Hay niveles! 🫣🔥 #farandulalorcha #leslieshaw #marisol #chollywood #espectaculos #peruanos #amoryfuego #magalytvlafirme #alejandropizarro ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

¿La llama mala persona?

Además, el programa de 'Amor y Fuego' también compartió una entrevista que dio la cantante para promocionar su nuevo tema, donde habla de Marisol. Es así como la prometida de 'El Prefe' menciona que la intérprete de 'La Escobita' no sería una buena persona aparentemente. 

Sheyla Rojas sorprende al reaparecer en redes con nuevos arreglitos: "Cuerpo firme y rostro rejuvenecido"
Lee también

Sheyla Rojas sorprende al reaparecer en redes con nuevos arreglitos: "Cuerpo firme y rostro rejuvenecido"

"Lamentablemente yo creí que Marisol era una buena persona, pero menos mal que me he dado cuenta a tiempo porque incluso quería hacer otra canción con ella. Yo lo que más quiero en esta vida es alejarme de la gente mala, tratar de estar alerta, lamentablemente siempre hay gente mala que se acerca con una careta", expresó ante los medios. 

Luego, comenta que les desea suerte en su carrera musical, pero espera que puedan invertir más en las producciones de sus videoclips musicales. Así mismo resalta que tiene todo el derecho de dar su opinión. 

"Le deseo suerte, que hagan toda la música que quieran, que inviertan un poquito más en su videoclip. Si son felices así con videos baratos, que exijan aunque sea una maceta más y una tela dorada. Mejor que vaya a Gamarra y compre más tela por si acaso vista a esa maceta fea que le van a poner. Este tema lo dije molesta, pero es la verdad, no puedo quedarme callada, es mi opinión", agregó.

¿Igualitas? Flavia Laos estrena canción y usuarios la comparan con Susy Díaz: "Pura copia, sé tú misma"
Lee también

¿Igualitas? Flavia Laos estrena canción y usuarios la comparan con Susy Díaz: "Pura copia, sé tú misma"

Al parecer, Leslie Shaw no dará tregua a la polémica con Marisol y varios artistas de la cumbia peruana. Ya que no ha dudado en arremeter contra todos y más contra la 'Faraona' y su más reciente producción musical que lanzará muy pronto. 

Temas relacionados canva invierta más Leslie Shaw Marisol

Siga leyendo

Lo Más leído

Samahara pone a la venta su cuenta de TikTok por un sorprendente PRECIO: "Más de 4 millones"

Diego Chávarri pide a Onelia que le devuelva el anillo de compromiso: "Lo empeño y me compro otra cosa"

Maria Fe Saldaña y sus dardos tras el nuevo ampay de Josimar en España: "Debí meterte preso"

Andrea San Martín gana juicio por alimentos a Juan Víctor Sánchez: Ordenan pensión de 2 mil soles

Falleció Juan Carlos Ramírez, querido actor que participó en 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe'

últimas noticias
Karibeña