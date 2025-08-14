Leslie Shaw destruye a Marisol por su próximo lanzamiento: "Está hecho en Canva, que invierta más"

El problema entre Leslie Shaw y Marisol desde hace meses, no tendría cuando acabar. Ahora que la 'Faraona' estaría por lanzar una nueva canción inédita como indirecta para la intérprete de "Faldita", la 'gringa' decidió responder arremetiendo contra su producción.

Leslie Shaw arremete contra Marisol

La artista Leslie Shaw llegó al programa de 'Magaly TV La Firme', donde señaló que no tiene miedo de juntar más enemigos. Es así como opina del avance de la nueva producción de la 'Faraona' tras ser consultada por la 'urraca'.

"También hay algunas que te han dedicado canciones", le pregunta la periodista, y Leslie responde: "Mira ese video horrible. Está hecho en Canva, y Canva es gratis, ¿no? (...) Ella dijo que yo no soy su amiga. ¿Entonces? Decídete, pues, hijita: ¿Soy tu amiga o no? Para el marketing sí, pero para hablar no".

¿La llama mala persona?

Además, el programa de 'Amor y Fuego' también compartió una entrevista que dio la cantante para promocionar su nuevo tema, donde habla de Marisol. Es así como la prometida de 'El Prefe' menciona que la intérprete de 'La Escobita' no sería una buena persona aparentemente.

"Lamentablemente yo creí que Marisol era una buena persona, pero menos mal que me he dado cuenta a tiempo porque incluso quería hacer otra canción con ella. Yo lo que más quiero en esta vida es alejarme de la gente mala, tratar de estar alerta, lamentablemente siempre hay gente mala que se acerca con una careta", expresó ante los medios.

Luego, comenta que les desea suerte en su carrera musical, pero espera que puedan invertir más en las producciones de sus videoclips musicales. Así mismo resalta que tiene todo el derecho de dar su opinión.

"Le deseo suerte, que hagan toda la música que quieran, que inviertan un poquito más en su videoclip. Si son felices así con videos baratos, que exijan aunque sea una maceta más y una tela dorada. Mejor que vaya a Gamarra y compre más tela por si acaso vista a esa maceta fea que le van a poner. Este tema lo dije molesta, pero es la verdad, no puedo quedarme callada, es mi opinión", agregó.

Al parecer, Leslie Shaw no dará tregua a la polémica con Marisol y varios artistas de la cumbia peruana. Ya que no ha dudado en arremeter contra todos y más contra la 'Faraona' y su más reciente producción musical que lanzará muy pronto.