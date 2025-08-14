Sheyla Rojas sorprende al reaparecer en redes con nuevos arreglitos: "Cuerpo firme y rostro rejuvenecido"

Sheyla Rojas sigue dando de qué hablar desde que decidió mudarse a México para vivir junto a su pareja, Sir Winston. La ex chica reality, conocida por su estilo glamuroso y su gusto por los retoques estéticos, volvió a captar la atención de sus seguidores tras reaparecer en redes sociales mostrando un procedimiento que, aunque muchos pensaron que era "otro arreglito", en realidad tendría fines más saludables.

Un tratamiento para tonificar y rejuvenecer

En la última edición de "América Hoy" se reveló que Sheyla publicó un video en sus redes donde inicialmente anunciaba que iba a compartir su rutina de ejercicios. Sin embargo, las imágenes mostraron que estaba en un centro estético especializado, lo que desató especulaciones sobre un nuevo retoque.

La misma Sheyla compartió en su post: "¡Crea músculo, pierde grasa! con Wonder Axon Wonder Face, cuerpo firme y rostro rejuvenecido sí es posible. Conoce los beneficios: tonifica el músculo, reduce la grasa localizada, elevación facial sin cirugías, estimula el colágeno... ideal para quienes buscan resultados naturales sin pausa en su rutina".

Pese a las suposiciones, se trataría de un procedimiento físico no invasivo enfocado en la salud y la tonificación. De acuerdo con la información del propio centro de belleza, el tratamiento utiliza tecnología española no invasiva que combina estimulación neuromuscular y electromagnetismo focalizado.

Aunque se trata de un procedimiento estético, muchos seguidores lo vieron como una alternativa más saludable en comparación con otros arreglos que, en el pasado, no habrían dejado resultados tan satisfactorios para la influencer.

Antonio Pavón revela convivencia inusual con Sheyla y su pareja actual

Mientras Sheyla vive su "vida soñada" en México, su expareja Antonio Pavón volvió a dar que hablar el mes pasado 'El Valor de la Verdad'. El torero español sorprendió al confesar que actualmente convive con su novia, Joi Sánchez, con Sheyla y hasta con Sir Winston.

"Sir Winston es la pareja de Sheyla. Sheyla vive en México y nosotros en España. Antoñito vive en el sur de España, Sheyla viene a visitarlo y se queda con nosotros en casa por un mes, y la recibimos con los brazos abiertos", señaló el español.

Además, Joi Sánchez, quien también estuvo presente en el set, respaldó la versión de su pareja. Antonio no dudó en destacar el rol fundamental que cumple su novia para mantener la armonía con la madre de su hijo.

"La que hace un papel importantísimo es Joi porque cualquier otra pareja dirá 'cómo va venir tu ex a tu casa'. Podría decir 'Sheyla no viene aquí. Hace que nuestra relación sea mejor más llevadera", agregó enfatizando en la buena relación de padres que él tiene con la madre de su hijo.

Sheyla Rojas continúa generando titulares, ya sea por sus elecciones estéticas o por la singular relación que mantiene con su expareja y su actual pareja. Entre tratamientos innovadores y una convivencia poco común, la influencer demuestra que su vida sigue siendo tan comentada como en sus días en la televisión peruana.