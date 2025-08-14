Pamela López desafía a Christian Cueva tras anuncio de medidas legales: "Aquí estoy parada y sin polo"

Christian Cueva y Pamela López vuelven a ocupar titulares tras las recientes declaraciones de la influencer, quien aseguró que el futbolista habría intentado comunicarse con su actual pareja, Paul Michael, a través de un amigo. Ante estas acusaciones, el jugador negó los hechos y anunció que tomaría acciones legales contra la madre de sus hijos. Sin embargo, Pamela López no se intimidó y salió al frente.

Pamela López se enfrenta a Christian Cueva

Durante una reciente emisión del programa 'Todo se Filtra' y a través de su cuenta de TikTok, la trujillana reiteró su versión sobre la supuesta llamada realizada por un intermediario identificado como 'Mariño'. López evitó involucrar directamente al padre de sus hijos por razones legales, pero fue enfática en su postura:

"No voy a confirmar que es el papá de mis hijos para no meterme en un tema legal, pero si no es él (la persona que llamó) su voz era el indicador, exactamente la misma voz. Y si vas a actuar notarialmente, aquí estoy, parada y sin polo", afirmó.

Además, la influencer arremetió contra Joseph Romero, conocido como 'Mariño', señalando que habría actuado como intermediario para el futbolista y cumpliendo funciones que lo situaban como una especie de 'alcahuete'. Según López, Romero habría sido quien le presentó a Pamela Franco al padre de sus hijos y, actualmente, estaría al servicio del futbolista en Ecuador.

"Él le presenta a la que ahora es la amante del padre de mis hijos, era su empleado prácticamente un empleado sin paga. No sé si vive, pero ahora se encuentra en Ecuador siendo el nano, le lava las zapatillas, le hace los mandados o para que traiga a las personas que viajaban", detalló.

Pamela López responde a la carta notarial de Christian Cueva

Por otro lado, tras conocerse la carta notarial del futbolista de Emelec, Pamela López utilizó sus redes sociales para responder. La trujillana cuestionó el cambio de abogado de Cueva y compartió videos relacionados con investigaciones en contra del abogado Zamir Villaverde.

"¿Por qué cambiaron de abogado? Mmm... a ver, vamos a investigar", escribió Pamela en una de sus historias.

En otra publicación, López mostró el documento enviado por Cueva, confirmando que había recibido la notificación. Sin embargo, dejó en claro que no se retractará y que buscará defenderse frente a la situación.

"Bueno, si tengo que lidiar y defenderme de este tipo de personas, lo haré siempre con la verdad", señaló en sus redes.

Pamela López responde carta notarial de Christian Cueva.

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva sigue escalando, con nuevas declaraciones que mantienen en vilo a sus seguidores. Mientras el futbolista recurre a acciones legales para proteger su reputación, la influencer demuestra que no se retractará y que defenderá su versión con firmeza.