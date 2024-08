¡Elogia a la gringa! Marisol revela cómo conoció a Leslie Shaw y decidieron grabar el éxito "Hay Niveles"

Marisol es una reconocida artista de la cumbia peruana que se ha convertido en un ícono de la música. Al visitar un programa de televisión, la cantante contó cómo con Leslie Shaw decidieron lanzar un tema juntas y expresó su admiración a su trabajo.

En el programa del Reventonazo de La Chola, Marisol fue una de las invitadas especiales donde se encontró con su doble y el de Leslie Shaw. Al ser entrevista por la Chola Chabuca, le consultaron cómo es que decidió realizar una colaboración con la artista urbana.

Ante ello, la 'Faraona de la Cumbia' revela que conoció a Shaw hace meses en el estreno de la película de Ernesto Pimentel en los cines. La artista comentó que después de que conversaron un poco, decidieron estrenar una canción inéditas juntas con la composición del gran Carlos Rincón.

"El día del avant premier de tu película nos encontramos, conversamos a la salida y entonces, dijimos hay que grabar juntas. Me dijo te aviso, al pasar los días me envía dos canciones y yo elegí una, justo era 'Hay Niveles'. Nosotras grabamos porque en realidad me gusta, me encanta como es ella. Dirigió el video, ella hizo todo, sorprendente, su trabajo me encantó, es cuidadosa, es todo", expresó la Faraona en el programa.