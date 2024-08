Orquesta Candela apoyó a una familia cantando en Lima: "Ayudemos a quienes más lo necesitan"

Orquesta Candela es una de las agrupaciones más queridas de la cumbia peruana que está conformado por una talentosa delantera musical y cuentan con un gran corazón. El grupo sorprendió cantando en las calles de Centro de Lima para apoyar a una familia.

¡Siguen apoyando a más personas!

La agrupación de Orquesta Candela es una de las más importantes del país que ha creado muchos éxitos musicales. En los últimos días, la delantera musical ha decidido salir a las calles para apoyar a personas que necesitan ayuda económica y recaudan con el apoyo del público, cantando varios de sus temas.

En esta ocasión, llegaron al Centro de Lima para apoyar a una pareja que junto a su pequeño hijo recorren las calles tocando música. Orquesta Candela logró recaudar un buen monto monetario para la familia, quienes se sintieron muy agradecidos con todos por el apoyo y expresaron su emoción al final del mini concierto que brindaron los chicos del grupo.

"En esta oportunidad apoyamos a nuestro amigo músico tambien Wilder y Giovanna. Nuestro amigo nos comenta que solo puede conseguir de 15 a 20 soles y bueno, muchas veces no le alcanza. En esta oportunidad hemos venido para poder ayudarlos y por lo menos, puedan sonreír hoy. No saben lo feliz que me hizo que más gente se sumara a esta causa. Claro que vamos a seguir haciendo esto porque lo hacemos con mucho cariño", expresaron.

Sobre Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del gran Víctor Yaipén, fundador del grupo que ha guiado durante todos estos años. Ahora, los hermanos siguen avanzando con nueva música y manteniendo el legado de su padre.

Hace poco, lanzaron el nuevo tema "Niña chay" en versión cumbia. La canción fue interpretada por Billy Yaipén de la mano con William Luna, compositor del famoso sencillo. Entre sus canciones más exitosas están: 'Me Vas a Extrañar', 'No Te Vayas', 'Tú Falta de Querer', 'Como Me Duele', 'El Pájaro Amarillo', entre otros más.

Orquesta Candela viene preparando muchas sorpresas para sus seguidores y colaboraciones musicales. El grupo de cumbia viene preparándose con fuerza para seguir con su música con nuevos temas. A la par, el apoyo humanitario que viene realizando los chicos en las calles de Lima, viene siendo aplaudo por sus seguidores en sus redes sociales.