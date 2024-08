¿Se viene un feat? Daniela Darcourt fue anunciada como invitada especial en el concierto de La Única Tropical

La agrupación de La Única Tropical ha cautivado al público por más de 26 años con sus mejores éxitos que suenan a nivel nacional. A través de sus redes sociales, anunciaron a los artistas nacionales que estarán presente en el concierto por su aniversario que se realizará en Lima.

Daniela cantará con La Única Tropical

Durante los últimos meses, La Única Tropical anunció que realizará su concierto por su 26 aniversario por todo lo alto. El grupo de cumbia ha tenido un gran éxito en Lima, que realizará un show el próximo 31 de agosto en la Explanada de Plaza Norte.

Por medio de sus redes sociales, anunció a sus seguidores a los invitados que estarán presente en este gran show. Daniela Darcourt se suma a este gran evento musical de La Única Tropical, donde podrían cantar juntos uno de sus éxitos musicales como "Partido en Dos". Sin duda, esta participación hará un show inolvidable para el público.

Entre los otros artistas que se suman al concierto que se dará en Lima son Amy Gutiérrez, Ana Kohler y Tomás Suárez Vértiz. Estos cantantes presentaron varios de sus éxitos y sin duda, cantarán con algunos de los vocalistas del grupo de cumbia.

Más de La Única Tropical

La orquesta de Sechura, La Única Tropical, ha conquistado a todo el Perú con sus canciones e incluso, han llegado a nivel internacional. Entre sus temas con más reproducciones en su canal de YouTube, tenemos: "Si esta casa hablara", "Cuál Adiós", "Se Me Ha Perdido un Corazón", "Asesina de Amor", "Te Burlaste de Mí", "Me Tiraste al Mar", "No te equivoques corazón" y el más reciente éxito "Partido en Dos".

Por medio de una publicación, La Única Tropical anunció que el 31 de agosto realizará su gran concierto en la Explanada de Plaza Norte en Lima. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket. Además, la agrupación anunció que el mes de agosto es su aniversario y anunciarán en que otras ciudades estarán celebrándolo.

Lo último de Daniela Darcourt

Daniela Darcourt es una reconocida artista de la salsa peruana que ha conquistado al público con sus canciones. La joven ha sido nominada en importantes evento musicales a nivel internacional como Premios Heat, Premios Juventud, Premios Lo Nuestro y Premios Grammy Latino.

Hace unos meses, lanzó su álbum 'Renacer' donde realizó grandes colaboraciones con artistas de diferentes países. Además, la peruana Daniela Darcourt viene preparando más proyectos musicales como Jimmy Rodriguez e incluso, fue invitada a cantar junto a Miriam Cruz y Olga Tañón. Ahora, formará parte del concierto de aniversario de La Única Tropical.