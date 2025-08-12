Jean Paul Santa María denuncia otra vez a Angie Jibaja por violencia psicológica a sus hijos

Angie Jibaja no ha dejado de arremeter contra el padre de sus hijos, Jean Paul Santa María, y su esposa Romina Gachoy. Ahora, ha afirmado que sus pequeños estarían siendo torturados, y ocasionó que el cantante de cumbia tome acciones legales nuevamente.

Jean Paul Santa María pone denuncia en contra de Jibaja

El programa de 'Magaly TV La Firme' mostró imágenes de Jean Paul Santa María saliendo de la comisaría de Barranco, donde puso una denuncia nuevamente contra la madre de sus hijos. Esto a raíz de que Angie Jibaja estaría arremetiendo en su contra y sus menores hijos estarían siendo afectados.

"Habría sido víctima de desobediencia y resistencia a la autoridad por parte de Angie Jibaja (...) donde dicha fémina estaría hablando mal de su persona, refiriéndose que 'sus hijos caminan solos hacia su colegio, que sus hijos están siendo torturados'", se lee en el documento del acta de denuncia verbal.

Es así como también resaltó que la modelo que se encuentra recibiendo tratamiento en Chile, habría desobedecido la orden que le emitió la Corte Superior de Lima Norte. Como se recuerda el 25 de diciembre de 2023, ordenaron a Angie Jibaja no mencionar a sus hijos en redes, ni en ningún medio masivo de comunicación, prohibición que estaría desobedeciendo desde hace meses.

¿Qué dijo Angie Jibaja?

Angie Jibaja, visiblemente afectada, utilizó sus redes para acusar directamente a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy de no proteger a sus pequeños como deberían. Mediante un live de TikTok, la exmodelo decidió hacer una denuncia pública.

"Yo hago una denuncia pública. Si a alguno de mis niños les pasa algo, le echo directamente la culpa a Jean Paul Santa María y a su esposa. Es increíble que los dejen ir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad que existe (...) Lo malo es que les pongan a escribir: 'Yo me porto mal y debo hacer esto y esto', 'Yo me porto mal y debo ser un niño mejor', así 100 mil veces. Eso es una tortura. Como dijo Romina en un programa: penitencia, no es castigo, riéndose y burlándose", expresó.

Es así como a raíz de este en vivo en sus redes sociales, Jean Paul Santa María pone una denuncia nuevamente contra Angie Jibaja por exponer a sus hijos nuevamente halando de ellos y de su persona. Como se mencionó, la modelo tendría prohibido hablar de ellos en medios masivos y redes sociales.