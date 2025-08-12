Romina Gachoy responde a Angie Jibaja tras acusaciones en su contra: "Está peor que nunca"

Romina Gachoy rompió su silencio para responder de manera contundente a Angie Jibaja, luego de que la modelo peruana utilizara sus redes sociales para acusarla, junto a Jean Paul Santa María, de poner en riesgo a sus hijos. La modelo uruguaya dejó en claro que no piensa dejar pasar estas afirmaciones y que actuará legalmente.

Romina se defiende tras acusaciones de Angie

Según explicó, actualmente existen medidas de protección para los menores que impedirían a Jibaja mencionarlos o mostrarlos públicamente. Sin embargo, sostiene que estas disposiciones no se estarían respetando, lo que constituiría un desacato a una orden judicial. Además, aseguró que "todo se llevará por la vía judicial", subrayando que sus pruebas ya están en manos del juez.

Asimismo, Gachoy afirmó que tiene evidencias de que la madre de los niños no ha superado su adicción a las drogas. Para ella, las declaraciones de Jibaja carecen de sustento y se basan en percepciones erróneas. "Habla en base a su paranoia, sin pruebas de lo que dice", señaló con firmeza, acusándola también de agredir psicológicamente a los menores.

En este contexto, Romina considera que la situación es una repetición de episodios pasados, donde Jibaja difunde acusaciones sin fundamentos. A su juicio, esta conducta no solo daña la imagen de su familia, sino que afecta directamente a los niños, quienes están protegidos por ley y deben mantenerse al margen de conflictos públicos.

Finalmente, la uruguaya expresó confianza en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Recordó que pronto los menores alcanzarán la mayoría de edad y podrán contar su versión sin intermediarios. "Ellos serán el reflejo de la verdad y del esfuerzo que uno hace", concluyó, convencida de que todo saldrá a la luz.

Las acusaciones de Angie Jibaja

Angie Jibaja, visiblemente afectada, utilizó sus redes para acusar directamente a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy de no proteger a sus pequeños como deberían. Mediante un live de TikTok, la exmodelo decidió hacer una denuncia pública.

"Yo hago una denuncia pública. Si a alguno de mis niños les pasa algo, le echo directamente la culpa a Jean Paul Santa María y a su esposa", expresó con firmeza.

La exmodelo explicó que su preocupación nace porque, según ella, los menores caminan solos del colegio a su casa, algo que considera peligroso por la inseguridad actual.

"Es increíble que los dejen ir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad que existe", agregó.

Es así que, Romina Gachoy dejó claro que no permitirá que acusaciones sin sustento afecten a su familia. Confía en que el tiempo y la justicia revelarán la verdad, mientras reafirma su compromiso con el bienestar y protección de los hijos de Jean Paul Santa María.