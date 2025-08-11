RADIO KARIBEÑA EN VIVO
La 'prima' de Josimar revela audios de conversación con María Fe Saldaña ¿Le contó todo?

A través del portal Instarándula, la 'prima' de Josimar afirma haber conversado con María Fe Saldaña donde hablaron sobre lo sucedido en España tras ampay.

La 'prima' de Josimar revela audios de conversación con María Fe Saldaña
La 'prima' de Josimar revela audios de conversación con María Fe Saldaña (Composición Karibeña)
11/08/2025

Hace unos días, Josimar fue captado con una joven en España tomados de la mano y la tildó como la 'prima' de cariño, ya que no tenían ningún parentesco de sangre. Es así como todo se convirtió en un lío con varias acusaciones de infidelidad y extorsión, pero ahora María Fe Saldaña se habría comunicado directamente con la joven para saber la verdad. 

María Fe Saldaña y la 'prima' conversaron

El periodista Samuel Suárez reveló en Instarándula que la venezolana Verónica González, la 'prima' de Josimar, se comunicó con él para revelar la conversación que tuvo con la actual pareja del salsero, María Fe Saldaña. Ante tantas especulaciones la joven madre quiso aclarar lo sucedido por medio de una llamada. 

En el audio se le escucha decir a Verónica González: "Me está acusando de extorsionarlo, que saque las pruebas entonces". Entonces, María Fe responde:  "Yo sé que tú no lo estás extorsionando". 

Después, se le escucha decir a la venezolana que a raíz del ampay, varios medios del Perú le han escrito para buscar su declaraciones y solo ha aceptado a dos medios, de las cuáles ninguno le ha pagado. Además, señala que los seguidores que ha sumado de Perú no le suman para su trabajo, ya que reside en España, y María Fe le da la razón. 

En otro momento, Saldaña le pregunta si ha tenido algún tipo de comunicación con el salsero desde lo sucedido o últimamente. Ante ello, la venezolana señala que no tras una nueva pelea entre ellos y se bloquearon mutuamente. 

"Él ya no ha hablado contigo?", le pregunta María Fe, y la 'prima' responde: "No, lo último que yo le dije 'es mejor quedar bien al hablar que quedar mal diciendo una mentira', y lo bloquee, me bloqueó y ya está, ahí murió todo, no lo extorsioné, no le dije absolutamente nada más"

'Prima' de Josimar le dedica mensaje a María Fe

La venezolana Verónica González también decidió mandar un mensaje a María Fe Saldaña por comunicarse con ella de manera empática y con respeto. Así mismo, el mismo periodista Samuel Suárez afirma que en ningún momento ha pagado a la joven venezolana por sus declaraciones, ni de ningún otro medio. 

"Gracias por el tiempo María Fe, empática, humilde, sincera. Mañana será bonito", se lee en sus redes. 

Es así como Verónica González reveló que efectivamente conversó con María Fe Saldaña, pareja y madre de los dos últimos hijos de Josimar. Demostrando audios de sus conversaciones, que aparentemente habrían sido de manera respetuosa. 

