Flor Ortola da detalles de Suheyn Cipriani tras sus revelaciones en EVDLV: "No tiene vínculo con César Vega"

La ex Miss Perú, Suheyn Cipriani, enfrentó una dura entrevista en el programa 'El Valor de la Verdad', conducido por Beto Ortiz. Allí respondió 18 preguntas que expusieron episodios dolorosos de su infancia y su conflictiva relación con el salsero César Vega. La argentina Flor Ortola, amiga cercana de Cipriani y quien la acompañó en el programa, brindó detalles sobre la experiencia.

Flor Ortola comenta el paso de Suheyn Cipriani por el programa

En una entrevista para el programa 'Ponte en la cola', Flor Ortola reveló que las declaraciones de Suheyn sorprendieron a todos, sobre todo al hablar de sus experiencias infantiles. La argentina destacó que nadie del entorno cercano de la modelo imaginaba por lo que había pasado.

"Respecto al papá de su hija, había una cierta idea, pero jamás imaginamos nadie de su entorno lo que ella ha vivido en su infancia", contó Ortola.

Consultada sobre si Suheyn había intentado comunicarse con César Vega luego de las denuncias públicas, Flor fue clara: no hay contacto alguno. Además, señaló que la modelo se sintió liberada tras participar en el programa.

"Ella no ha intentado hablar, no tiene ningún tipo de vínculo con César Vega, no se ha pronunciado y me imagino que no va a tener el coraje de hacer algo legal porque sabe que va a perder. Siente que sacó un peso de encima al poder poner en conocimiento público lo que vivió, se siente más protegida porque tenía miedo", afirmó.

Flor Ortola habló sobre su participación de Suheyn Cipriani en El Valor de la Verdad. pic.twitter.com/Fe1fDDWqzw — VAMN (@VictorAlfr33625) August 12, 2025

Suheyn revela los traumas de César Vega

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, Suheyn dijo que César Vega es alcohólico y el polígrafo determinó que era verdad. Enseguida, la modelo leyó unos chats con el cantante, en los que él explicaba que había asistido a Alcohólicos Anónimos, pero tuvo una recaída, lo que generó preocupación en su familia.

"Mira lo que me enviaron los AA. Ya le hablé a mi padrino y a mi tía, le dije que no se preocupe, pero se preocupa más por escucharme alcoholizado", escribió César en una de las conversaciones.

Estos textos reflejan el profundo sufrimiento que atraviesa el salsero, marcado por el alcoholismo que también destruyó la vida de su padre. Suheyn narró que el progenitor de César murió en las calles debido a su adicción, y teme que el cantante esté encaminado hacia un destino similar.

"Igual no me importa nadie. Ninguno de ustedes vio a su papá... mirándolo a los ojos. Pero, ¿está bien o está mal? Si está mal, lo voy a partir. Yo no me quiero salvar. Sólo quiero que el viento un día me lleve a donde está mi papá y nada más", se lee en otra parte del chat.

La valiente confesión de Suheyn Cipriani en "El Valor de la Verdad" abrió una ventana hacia sus vivencias más dolorosas y la compleja relación que mantuvo con César Vega. Gracias al apoyo de amigas como Flor Ortola, la ex Miss Perú ha podido expresar su verdad y sentirse más aliviada.