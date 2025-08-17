Actriz mexicana Ana Martín envía mensaje de apoyo a Nicola Porcella tras polémica: "Te deseo éxito"

La destacada actriz mexicana Ana Martín sorprendió a los seguidores del exchico reality peruano Nicola Porcella al enviarle un mensaje lleno de elogios. La intérprete, con una trayectoria de décadas en cine, teatro y televisión, reconoció el desempeño de Porcella en la telenovela "Amanecer", pese a que el peruano ha enfrentado críticas por su actuación en México.

Ana Martín felicita a Porcella en redes y en el set

A través de su cuenta oficial, Ana Martín publicó un mensaje dedicado a Nicola Porcella con motivo de su participación en la producción de Juan Osorio. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía donde ambos aparecen sonriendo durante las grabaciones.

"Qué agradable fue verte durante las grabaciones de Amanecer, Nicola Porcella. Te deseo muchos éxitos", escribió la actriz de 78 años, conocida por su trayectoria en cine, teatro y televisión. Por su parte, Nicola respondió de inmediato con un breve pero sentido mensaje: "Gracias, maestra", reconociendo la experiencia y trayectoria de Martín en la actuación.

Además, la intérprete compartió un video en TikTok donde se le ve caminando del brazo de Porcella, conversando de manera cercana y amigable. En un momento, Ana le pregunta cómo se siente, a lo que él contesta:

"Bien, trabajando mucho, agradecido de estar en la novela y feliz que estés tú aquí". La complicidad entre ambos demuestra una buena relación profesional y personal, consolidando la imagen positiva de Porcella en el set.

Nicola Porcella responde a las críticas sobre su actuación

Porcella también ha estado en el centro de la atención mediática por las críticas que ha recibido en México. Actualmente interpreta a 'Camilo Palacios' en 'Amanecer', y aunque ha recibido elogios, varios comentarios negativos cuestionan su desempeño actoral. El periodista mexicano Alejandro Zúñiga aseguró:

"Nicola Porcella en 30 años no va a ser un primer actor. Además, que su carrera está desinflándose, no es actor".

Ante estos señalamientos, Nicola decidió responder con firmeza. En una entrevista con 'Hoy Sinaloa', destacó que las críticas forman parte de la exposición pública y no las toma de manera personal:

"Críticas siempre van a haber. Acuérdense que vivimos en la era del hate y que nadie está feliz con lo de nadie. Es fácil conectarse e insultar, la verdad yo ya lo tomo deportivamente, lo tomo como una manera de crecer y lo tomo de quien venga, te soy totalmente honesto. Siempre digo: 'Miren la novela y opinen'. No se dejen llevar por tres o cuatro cuentas que dicen: 'Ay, no me gusta'", expresó.

A pesar de la controversia y las opiniones encontradas, Nicola Porcella continúa consolidando su carrera en México, mientras recibe el apoyo y reconocimiento de figuras consagradas como Ana Martín. Su actitud frente a las críticas refleja madurez profesional y compromiso con su crecimiento actoral.