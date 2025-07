Nicola Porcella se defiende de críticas por su actuación en novela mexicana: "Lo tomo como una manera de crecer"

Nicola Porcella ha recibido buenos comentarios por su papel en la telenovela "Amanecer" de Televisa, pero también ha sido blanco de fuertes críticas en redes y por parte de algunos periodistas mexicanos. Sin embargo, el ex chico reality no se quedó callado y decidió ponerle el parche a los comentarios negativos con una respuesta clara y segura.

Nicola Porcella responde críticas por su actuación en novela mexicana

Nicola Porcella está dando que hablar en México, pero no solo por su papel en la novela "Amanecer", sino por las críticas que ha recibido por su actuación. Aunque algunos lo han elogiado, también hay quienes no lo ven como actor, pero él no se quedó callado y respondió con todo.

Actualmente, Nicola interpreta a 'Camilo Palacios' en la telenovela de Televisa. Y aunque es su segunda experiencia como actor, muchos lo han cuestionado duramente.

Uno de los que lo criticó fue el periodista mexicano Alejandro Zúñiga, quien aseguró: "Nicola Porcella en 30 años no va a ser un primer actor. Además, que su carrera está desinflándose, no es actor".

Tras estos comentarios, Nicola decidió defenderse con firmeza. En una entrevista con "Hoy Sinaloa", el ex chico reality dejó claro que no se toma las críticas personales.

"Críticas siempre van a haber. Acuérdense que vivimos en la era del hate y que nadie está feliz con lo de nadie. Es fácil conectarse e insultar, la verdad yo ya lo tomo deportivamente, lo tomo como una manera de crecer y lo tomo de quien venga, te soy totalmente honesto. Siempre digo: 'Miren la novela y opinen'. No se dejen llevar por tres o cuatro cuentas que dicen: 'Ay, no me gusta", expresó.

Reconoce que está aprendiendo. Nicola también fue honesto al decir que aún le falta camino por recorrer y que no pretende creerse más que nadie.

"Yo también sé mis falencias. Sé lo que tengo que mejorar, sé que es mi segunda novela, sé que tengo un camino largo por recorrer. No estoy al nivel de muchos de los actores de ahí, pero estoy trabajando para eso y las críticas malas, yo la verdad hago caso omiso", confesó.

Desde Perú lo apoyan

En el programa "América Hoy", sus excompañeras no dudaron en respaldarlo. Janet Barboza dijo que el hecho de que hablen de él es señal de que está generando algo.

"Solo se critica lo que funciona. Nicola Porcella la viene haciendo linda. Está en protagónicos, es decir, el camino que tiene por recorrer es muchísimo. Yo estoy segura que se le vienen más novelas", afirmó.

Por su parte, Ethel Pozo fue clara y elogió el éxito de Nicola Porcella en México, pues ha mejorado con el tiempo su actuación.

"El que persevera triunfa, que siga Nicola, pa'lante. Ya muchos quisieran estar en esa novela en Televisa", comentó.

Con este respaldo y su propia actitud positiva, Nicola Porcella demuestra que las críticas por su papel en la novela mexicana "Amanecer" no lo tumban. Sigue creciendo, aprendiendo y buscando hacerse un lugar en el mundo de la actuación.