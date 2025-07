¡Tensión en vivo! Ethel Pozo y Carlos Cacho se enfrentan por comentarios a Zully: "Se cruzó el límite"

Ethel Pozo y Carlos Cacho protagonizaron un tenso momento en pleno programa de "América Hoy" en vivo. Todo comenzó cuando intentaron aclarar los comentarios sobre el cuerpo de la tiktoker Zully, pero la conversación se les fue de las manos. Lejos de calmar la polémica, ambos terminaron en un cruce de palabras.

Ethel Pozo y Carlos Cacho discuten por comentarios sobre Zully

El programa "América Hoy" vivió un momento bastante tenso cuando Ethel Pozo y Carlos Cacho se enfrentaron en pleno set tras una fuerte crítica de parte del público. Todo comenzó luego de que hicieran comentarios sobre la apariencia de la tiktoker Zully, lo que no fue bien recibido en redes.

Ambos salieron al frente para aclarar la situación, pero en lugar de calmar las aguas, terminaron discutiendo en vivo. En ese sentido, Carlos Cacho explicó que sus intenciones no fueron malas.

"No fue nuestra intención ofender. Ni siquiera conozco a la señorita, solo comentamos desde un enfoque estético", afirmó. Sin embargo, Ethel Pozo lo interrumpió con una frase que marcó el tono del programa: "Pero se cruzó el límite", dijo firme.

A pesar de ello, Cacho intentó defenderse, diciendo que no tuvo la intención de ofender ni mortificar a Zully tras criticar su cuerpo.

"Hicimos un comentario que no teníamos para nada las ganas, ni mucho menos teledirigido para ofender a una persona, para mortificarla, porque no es nuestra intención" . Ethel, visiblemente incómoda, lo interrumpió nuevamente: "Podemos aceptarlo. Yo no me di cuenta, no te paré". Ante esto, Carlos respondió molesto: "Déjame terminar."

"No debemos opinar del cuerpo de nadie"

La conductora del programa "América Hoy" aprovechó la situación para enviar un mensaje a los televidentes y colegas.

"Podemos dar un ejemplo y no hablar del cuerpo de otras personas", señaló, dejando en claro que ese tipo de comentarios no deberían tener lugar.

Por su parte, Valeria Piazza también opinó al respecto. Y recordó que el día de la crítica, ella estuvo en contra del comentario de Carlos Cacho.

"Yo sí me di cuenta, yo dije: 'No estamos comentando el cuerpo, estamos comentando el look'. Y creo que es muy diferente decir 'por tu tipo de cuerpo te queda mejor este vestido' a criticar directamente el cuerpo de alguien. A mí me parece guapísima", expresó. Carlos Cacho aceptó en parte lo que decían: "Fue por ahí."

¿Ofrecen disculpas en vivo?

La discusión no terminó ahí. Ethel insistió en que sí se habló del cuerpo y que era necesario disculparse. Pero Cacho intentó justificarse.

"Creo que amerita unas disculpas porque sí hablaste del cuerpo. Yo he hecho mi propia...", dijo antes de que Carlos la interrumpiera. "Está bien, pero no estoy diciendo si está bien o mal. Estoy diciendo: 'Creo que se hizo esto, se puso acá, se puso acá'", dijo señalando partes del cuerpo. Finalmente, Ethel se sinceró: "A título personal yo sí pido disculpas porque no me di cuenta". Y Carlos cerró el tema diciendo: "Yo lamento eso. Lo siento, porque no es nuestra intención."

Lo ocurrido en "América Hoy" dejó en claro que los comentarios sobre el cuerpo de otra persona aún generan debate y malestar, sobre todo cuando vienen de figuras públicas. Aunque Ethel Pozo pidió disculpas en vivo y dejó un mensaje de reflexión, muchos usuarios creen que faltó más autocrítica por parte de Carlos Cacho.