¡La defiende! Alejandra Baigorria destruye a Carlos Cacho por criticar a Zully: "No estás en tendencia"

Alejandra Baigorria no dudó en defender a la tiktoker Zully, quien fue blanco de críticas por parte del estilista Carlos Cacho en "América Hoy". Cacho mostró una imagen del antes y después de la influencer y cuestionó su apariencia física, lo que generó una ola de reacciones.

Alejandra Baigorria defiende a Zully y arremete contra Carlos Cacho

Alejandra Baigorria no se quedó callada y salió a defender con todo a la tiktoker Zully, luego de que el estilista Carlos Cacho la criticara duramente en el programa "América Hoy". El comentario que hizo Cacho sobre el antes y después de la influencer no fue bien recibido por muchos, y una de las primeras en alzar la voz fue la popular 'Gringa de Gamarra'.

Desde su propio salón de belleza, en una transmisión por Kick, Alejandra mostró su incomodidad con las palabras de Carlos y aseguró que todo se debe a que Zully no fue a atenderse a su centro estético. Alejandra Baigorria fue directa y dijo que el estilista solo quiere llamar la atención con la fama de Zully.

"Cuando uno está muerto, enterrado, ya nadie se acuerda de ti, ni por tu trabajo, ni por nada, porque simplemente ya no estás ranqueado en nada. ¿Qué haces? ¿Lo que está haciendo él?", soltó sin filtro.

Pero eso no fue todo. También recordó que Carlos Cacho ya se había metido con ella en el pasado, cuando se casó con Said Palao.

"Porque lo hizo cuando mi matrimonio, a mí me humilló, dijo palabras bien feas, se refirió bien feo hacia mí. Y la verdad, yo no dije nada. ¿Por qué? Porque no estoy para revivir muertos, la verdad", agregó Alejandra.

¿Todo por un mensaje no respondido?

Por su parte, la influencer Zully explicó que Cacho sí le había escrito hace tiempo para invitarla a su salón, pero que no respondió el mensaje porque no lo vio.

"Es que sí me di cuenta que me escribió, pero no me di cuenta. Hace tiempo, me acuerdo", comentó entre risas.

Esto hizo que Alejandra se animara a decir más. Según ella, Carlos Cacho estaría molesto justamente porque no recibió respuesta.

"Lo que quiere hacer ahora es chancarte a ti, que estás en una manera supertop y claro, como no has ido a su salón, se ha picado, pero es que ya su salón está fuera de tendencia ya", afirmó con firmeza.

Y por si fuera poco, la empresaria cerró su mensaje con una frase directa al estilista que está dando vueltas en redes sociales.

"Piña, pues, porque no estás en tendencia, no te responde, pues. Y la próxima vez, si quieres opinar, zapatero a su zapato. ¿Qué opina un estilista? ¿Qué debería opinar un estilista del cabello? ¿Y de qué opinó él? Del cuerpo. Él no es cirujano, mi hijito, zapatero a su zapato, aparte ni que él tuviera el mejor cuerpo, así que chau", sentenció.

Alejandra Baigorria defendió a Zully con todo y dejó bien claro que no va a permitir comentarios ofensivos ni ataques sin sentido. La empresaria no dudó en responderle fuerte a Carlos Cacho y ahora muchos en redes apoyan su actitud frontal. ¡La 'Gringa de Gamarra' habló y lo hizo con todo!