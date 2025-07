Alejandra Baigorria defiende la serie 'Los Palao' de las críticas de Magaly: "Tan poco profesional"

Hace unos días, la familia de Said Palao ha decidido lanzar el primer capítulo de su serie 'Los Palao'. Magaly fue la primera en criticarlos llamándolos 'aburridos', pero Alejandra Baigorria sale para defenderlos.

Alejandra Baigorria defiende serie 'Los Palao'

Tras las críticas de Magaly Medina al primer capítulo de la serie 'Los Palao', la empresaria Alejandra Baigorria fue la primera en salir a defenderlos comentando en un video publicado en redes sociales. Es así como la esposa de Said Palao afirma que el equipo de la 'urraca' ni siquiera habría investigado bien sobre las profesiones de la familia de su pareja.

"Ahí te das cuenta que como periodista, su equipo es tan poco profesional no han investigado que hacen los Palao. Como por ejemplo, la hermana de Said que tiene más de una carrera profesional. ¡De verdad, qué mujer! En serio habla con base, investiga un poquito. Critica, pero con sustento", expresó.

Después de ello, Said Palao también se hizo presente antes las críticas de la popular periodista. El chico reality señala que si no le gustó a Magaly, entonces estarían en buen camino con la serie de YouTube.

"Si no le gusta a Magaly es sinónimo que estamos haciendo las cosas bien", comentó.

¿Qué dijo Magaly?

En su programa 'Magaly TV: La Firme', la popular 'Urraca' criticó el nuevo reality protagonizado por la familia Palao. A su parecer, se trata de un intento forzado de generar ingresos económicos, comparándolo con el fenómeno internacional de Las Kardashian. La conductora también lanzó duras críticas hacia el entorno familiar de Said, incluyendo a su padre y hermanas,

"Tienen un complejo de Kardashian de la farándula, todos quieren hacer un imperio económico con su canal de YouTube. Las cosas no son así de fáciles. En las tribunas donde intentas destacar se tiene que tener talento. El reality es bien monse y aburrido, de verdad. Pensé que solo eran dos, pero también tienen un papá figureti y dos hermanas figuretis. Creen que hacer un tipo de reality es fácil, pero para eso necesitas un cerebro pensante detrás, no sé si ahí habrá uno, para que escriba un buen guion", agregó con ironía.

Ante estas duras palabras de la periodista, Alejandra Baigorria no se quedó tranquila y arremetió contra Magaly por criticar a la serie de la familia de su esposo. Así mismo, Said Palao también afirmó que si no le gustó 'Los Palao' a la 'urraca' es porque van en buen camino.