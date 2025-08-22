Alejandra Baigorria le regala lujosa cartera a Zully por su cumpleaños: "Mi primera 'Gucsi'"

Alejandra Baigorria protagonizó un tierno momento junto a la tiktoker Zully, ya que le obsequió, como regalo de cumpleaños, su primer bolso de lujo. La creadora de contenidos se mostró muy emocionada y sorprendida por el detalle y no dudó en hacer un unboxing en directo, aunque cometió un pequeño blooper, ya que confundió la marca de la cartera Gucci.

Alejandra regala cartera Gucci a Zully

La streamer acaba de cumplir 20 años y lo celebró por todo lo alto, con una espectacular fiesta a la que asistieron diversas figuras de la farándula, además de varios streamers, tiktokers y creadores de contenido. Sin embargo, antes de que pueda celebrar, Alejandra la sorprendió con un espectacular regalo.

Zully estaba transmitiendo en su canal de Kick cuando, repentinamente, Alejandra apareció con una bolsa de compras de la marca Gucci. Antes de entregársela, le dijo que el obsequio era en recompensa a todo el apoyo que le dio a su salón de belleza.

"De verdad, es agradecimiento porque tú nos has apoyado siempre acá", dijo la empresaria, quien luego invitó a Zully a abrir su regalo frente a cámaras.

La popular "Zully Plaza Norte" abrió la bolsa muy emocionada y, dentro del guardapolvos, encontró su primera cartera de lujo: un bolso negro con cadenas doradas. Posiblemente, debido a la emoción, confundió el nombre de la marca.

"Mi primera Gucsi, jajaja perdón, Gucci" , dijo entre risas y con evidente emoción por el gran detalle.

Los internautas no tardaron en compartir la alegría de Zully y felicitaron a Alejandra por darle una gran sorpresa a la tiktoker. "De verdad Ale se está ganando el cariño de todos, es muy linda", "qué gran corazón, se nota que Zully tiene una coraza para que no la lastimen", comentaron.

Las polémicas de Zully

En un video que circula en TikTok, se puede apreciar a la influencer acompañada de varios amigos tras el robo de su celular. Todo parece indicar que los jóvenes habían pedido ayuda al policía para ubicar el dispositivo móvil y poner la denuncia correspondiente.

Sin embargo, mientras el streamer Diealis hablaba con el oficial, Zully se acercó a ellos para indicarle al policía que lo iba a funar en TikTok. "Igual lo voy a funar por un TikTok", le dijo la influencer al agente.

El efectivo policial hizo caso omiso al comentario de la tiktoker y continuó hablando con Diealis, indicándole que los jóvenes debían acudir a la comisaría para hacer la denuncia. El hecho generó gran controversia en redes sociales, donde algunos estaban a favor y otros en contra de la reacción de Zully.

Es así que, Zully siempre da que hablar, pero recientemente Alejandra Baigorria logró robarse la atención de las redes al sorprender a la influencer con un lujoso bolso Gucci. El gesto fue celebrado por los seguidores, quienes destacaron la generosidad y cariño de la empresaria hacia la joven streamer.