Alejandra Baigorria reacciona al fuerte golpe que sufrió Said Palao en EEG: "Así no me lo pueden regresar"

Hace menos de tres meses, Alejandra Baigorria se casó con el chico reality Said Palao en una gran boda. El joven sigue participando en el programa 'Esto es Guerra', pero anoche sufrió un fuerte golpe en el rostro y la empresaria no dudó en reclamar.

Por medio de sus redes sociales, Alejandra Baigorria compartió un video contando el estado de su esposo Said Palao. La joven empresaria no dudó en contar su preocupación por la nariz de su pareja, ya que el golpe que tuvo fue muy fuerte. Así mismo, también aprovechó para dar un reclamo a la producción, pero de buena manera.

"Segunda semana consecutiva en emergencias, pero esta vez con mi amorcito (...) Estamos esperando que no sea nada, pero bueno. Peter, si lo han chuequeado o no, así no me pueden dar a mi esposo (...) Así no me lo pueden regresar, tengo una queja, un reclamo", señaló la joven empresaria.