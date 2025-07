Usuarios critican a Magaly tras relacionar sopa de menudencia con su 'época de pobre': "Muy despectiva"

La conductora de televisión Magaly Medina ha compartido sus recetas de cocina a través de las redes sociales en los últimos meses. Es así como ahora sorprendió con la preparación de una sopa de menudencia, pero fue criticada por relacionarlo con su época de pobre.

Hace un día, Magaly Medina decidió compartir la preparación de una sopa de menudencia paso a paso para el frío que viene pasando la ciudad de Lima. Ante eso, muchos usuarios tuvieron comentarios positivos, pero hubo algunos que la criticaron fuertemente por haberlo relacionado con la época cuando era pobre.

En los comentarios de su cuenta de Instagram, varios usuarios señalaron que la sopa de menudencia no debería ser relacionada con ser pobre, ya que muchos lo disfrutan sin serlo y no debería ser etiquetado como tal.

"Todo bien Magaly, pero no es correcto decir sopa de pobre, ahí te equivocaste. Te sentí muy despectiva", "Yo hago esa sopa y no soy pobre", "Te sigo Magaly pero te equivocaste no es sopa de pobre..es de menudencia y mi mami me la preparaba de niña y hasta ahora la hace", "Wow!!! Se nota que eres nueva rica", "No se llama sopa de pobre!! Se llama sopa de menudencia !!! No le pongas etiquetas", expresaron algunos de los usuarios.