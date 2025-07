Magaly cree que Onelia Molina tendría como 'snack' a Mario Irivarren: "Ni siquiera como saliente"

A pesar de haber sido captados juntos en varias ocasiones, Onelia Molina niega haber retomado su relación con Mario Irivarren tras pasar su cumpleaños juntos. Ante eso, Magaly Medina cree que la odontóloga estaría tomando como un 'snack' al chico reality, pero que al final se reconciliarán.

En su programa de televisión, Magaly Medina opinó sobre las declaraciones de Onelia Molina en 'América Hoy'. Según la 'urraca' para conversar con una expareja se haría en un lugar público y no en la intimidad de una casa.

Luego, señaló que la odontóloga y el chico reality Mario Irivarren estarían teniendo aparentemente 'remembers' cada vez que fueron captados juntos. Esto a causa de que si realmente Onelia Molina quiere estar separada de él, no estaría dentro de su círculo cercano.

"Quien era su enamorado después de ese patético evento que todos vimos, ahora se ha convertido tal vez como su 'snack' o 'tentempié', ni siquiera como saliente porque no lo reconoce como tal (...) De vez en cuando un 'remember'. No hay regreso, pero así va camino a eso. si tu no quieres nada con nadie, no estás alentando nada, ni salida, ni quedarte a dormir a su casa, si te quieres ir, te vas", señaló.