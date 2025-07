¿Piero Arenas no aceptaría beso con Pamela López por miedo a Christian Cueva?

Hace unos días, Macarena Gastaldo reveló que su amiga tendría un video donde se observa a Piero Arenas besándose con Pamela López. Luego de ello, el streamer salió a negarlo todo, pero es consultado si lo niega por temor a Christian Cueva.

Piero Arenas estuvo en el programa 'Ponte en la Cola' donde lo entrevistaron después de su participación, donde sigue firme en su declaración negando lo sucedido. Ante ello, la reportera del programa le preguntó si lo estaría negando por miedo a lo que podría ser Christian Cueva.

"No pasa nada en realidad", expresó Piero en un inicio. Luego, la reportera le pregunta: "¿O es que le tienes un poquito de miedo a Cueva?", y él responde: "No, la verdad que esto me serviría a mí más bien si dijera que sí ha pasado un beso, me serviría a mí para irme para arriba, pero no es lo que busco".