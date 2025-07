¿Abandona la TV? Magaly revela que sueña con vivir en Miami: "Tengo departamento allá"

Magaly Medina es una de las figuras más conocidas de la televisión peruana, ya que tiene una trayectoria de 30 años en el ámbito periodístico. Sin embargo, la conductora ha expresado su deseo de mudarse a Miami para vivir con su hermana, ya que incluso tiene un departamento allá pensado para cumplir su objetivo.

La tarde de ayer, la conductora de ATV abrió una caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores, y una de las interrogantes dejó abierto el cuestionamiento sobre la permanencia de la 'Urraca' en la televisión.

Un residente de Miami le preguntó si alguna vez ha pensado vivir allá. La respuesta de Magaly no se hizo esperar y reveló que esa era una de las ideas que tenía junto a su hermana, y justamente por eso también compró un departamento allá.

Magaly quiere vivir en Miami

Cabe resaltar que la conductora viaja frecuentemente a Miami junto a su esposo y, en más de una oportunidad, ha expresado que es una ciudad que disfruta mucho y conoce muy bien, ya que también aprovecha sus viajes para hacer shopping en exclusivas tiendas de moda.

Otra de las preguntas que resaltó entre todas fue una relacionada directamente a su trayectoria televisiva. "¿Magaly, muchos te quieren ver derrotada y llorando, qué les dirías?", le preguntó una seguidora respecto a las múltiples críticas que recibe todos los días en Internet.

La conductora de ATV demostró que está bañada en aceite, ya que en más de una oportunidad ha dejado claro que las críticas no le afectan y que ni siquiera les toma importancia. Además, resaltó que es una persona muy resiliente y que nunca se va a rendir en su vida personal ni profesional.

"Que esperen sentados. La vida me ha golpeado fuerte muchas veces, pero siempre he tenido la fuerza para levantarme. Y seguramente seguiré cayendo, pero nunca me daré por derrotada."