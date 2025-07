Papá de Alejandra Baigorria sufrió grave accidente en moto y tiene inesperada reacción

Un nuevo accidente de tránsito ha vuelto a generar alarma, esta vez protagonizado por el alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria, padre de la empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria. Según reportes vecinales y material audiovisual difundido en medios de comunicación, el burgomaestre sufrió un aparatoso incidente mientras conducía su motocicleta en las cercanías de la Biblioteca Municipal del distrito.

Las imágenes que llegaron a diversos medios muestran a Baigorria visiblemente afectado, pero negándose a ser trasladado a una clínica. Según testimonios de los vecinos, el alcalde pidió ser llevado directamente a su casa. Además, señalaron que se encontraba desorientado y no recordaba con claridad lo ocurrido.

En la última edición del programa "Magaly TV: La Firme", se difundieron imágenes exclusivas que muestran al también conocido como "Chechi" rechazando el auxilio médico del SAMU. Magaly Medina cuestionó su comportamiento y planteó dudas sobre su estado al momento del accidente.

"No sé si será por efectos del golpe, pero su voz no se le entiende nada. No sabemos si se le han hecho pruebas para detectar si había alcohol en su sangre, pero tiene una voz un poco extraña", expresó la conductora.