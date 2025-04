Hermano de Alejandra Baigorria bromea a Mario Hart y él responde: "Hay correa, hay confianza"

A un día del esperado matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao, los miembros más cercanos a la pareja ya comienzan a destacar en los medios. Esta vez fue Derek Baigorria, hermano de la empresaria, quien acaparó la atención al participar en un programa en vivo donde bromeó con Mario Hart.

Durante la última edición de "Mande Quién Mande", Derek Baigorria estuvo como invitado para comentar sobre los preparativos de la boda. En medio de la charla sobre vestimenta, Mario Hart no dudó en hacer un comentario irónico sobre el look de Derek:

"Yo lo veo a Derek en ese traje y le pido un whisky". La respuesta del joven fue inmediata y desató risas en todo el set: "No sé por qué Mario está hablando tanto en este tema de conversación".

Lejos de molestarse, Hart tomó la situación con humor y aprovechó para recordar la relación cercana que mantiene con Derek, a quien conoció cuando era un niño. En declaraciones para 'América Espectáculos', destacó la buena onda entre ambos.

"Estos mocosos insolentes ya no se acuerdan cuando eran chiquitos", dijo entre carcajadas. Luego agregó: "Hay correa, hay confianza, y nada, vacilón nomás. Nos seguimos viendo bastante seguido por las carreras... Está empezando y yo encantado de poder apoyarlo en este deporte que es tan complicado".

En el mismo programa, Derek Baigorria se mostró conmovido al hablar de su hermana. Aseguró que Alejandra es la figura central en su familia y destacó el gran cariño que le tiene.

De igual forma, Sergio Baigorria, otro de los hermanos de Alejandra, también tuvo palabras llenas de afecto hacia la empresaria. Durante su participación hace unos días en el programa 'Esta Noche', Sergio emocionó a su hermana con un mensaje cargado de cariño

"Estoy aquí porque sé que es un momento muy especial para ella y no me lo quiero perder. Es una guerrera de la vida y me muestra día a día cómo ser fuerte", expresó con lágrimas.