Mario Hart felicita a Alejandra Baigorria un día antes de su boda: "Que sean felices para toda la vida"

A pocas horas del matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao, Mario Hart sorprendió con un mensaje lleno de buenos deseos para su ex pareja. En entrevista con el programa 'Más Espectáculos', el piloto y exchico reality se mostró contento por la unión y resaltó el esfuerzo que ambos han puesto en la organización del evento.

Mario, quien mantuvo una mediática relación con Alejandra hace casi diez años, dejó atrás las polémicas y mostró madurez al desear que todo salga perfecto en el día más importante de la empresaria y su actual pareja. Consideró que la pareja se ha esforzado mucho por lograr una celebración especial y que merecen ser felices en esta nueva etapa de sus vidas como esposos.

Además, aconsejó a la pareja tener tolerancia y paciencia, pues el matrimonio puede traer desafíos. Sin embargo, señaló que ellos ya conviven desde hace un tiempo, por lo que tienen una base sólida. Según Hart, la clave está en mantener el compromiso y apoyarse mutuamente para construir un futuro duradero juntos.

"Aconsejarles que se tengan mucha tolerancia, mucha paciencia. El matrimonio no es fácil. Además, ellos ya conviven hace tiempo, así que no va a ser nuevo, pero que sean felices para toda la vida", agregó.

Consultado sobre su ausencia en la lista de invitados, Mario dejó en claro que no le afecta en lo más mínimo. Indicó que comprende perfectamente que los novios tengan la libertad de escoger con quién compartir este momento tan importante. Recalcó que mantiene una relación cordial tanto con Alejandra como con Said.

"No me incomoda para nada. Además, ellos están en todo su derecho de invitar a quien quieran a su matrimonio. Puede ser la noche más importante de su vida, y yo con ellos tengo una relación cordial. He trabajado con Said y con Ale, no tengo ningún problema", sentenció.