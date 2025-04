Magaly Medina sobre la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao televisada: "Quiere que no le cueste nada"

Alejandra Baigorria está por casarse con Said Palao en una ceremonia que ya es considerada la "boda del año". Sin embargo, la noticia de que la celebración será transmitida en vivo por televisión no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien no dudó en lanzar duras críticas hacia la empresaria por supuestamente financiar todo con canjes.

Magaly cuestiona los "canjes" en la boda de Baigorria

Durante la última edición de su programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora Magaly Medina lanzó duras críticas hacia Alejandra Baigorria por la exposición mediática de su boda. La popular "Urraca" puso en duda el financiamiento del evento y aseguró que estaría cubierto por intercambios comerciales.

"Ella es una chica emprendedora, trabajadora y parece que muy ahorrativa. Cuando la gente está en redes sociales quieren que sus eventos no les cuesten nada, todo lo hacen con el maravilloso canje, y Alejandra parece ser una de ellas. Esta boda le va a costar cero", expresó Medina.

Además, recordó que en el pasado Baigorria negó que su boda fuera a ser televisada. Sin embargo, recientemente se confirmó que el enlace se emitirá en vivo por el programa 'Esta Noche' de la Chola Chabuca.

"No que no, no que nada de transmitir en directo, nadaaa... ya anunció incluso hay promoción anunciando que este sábado en vivo y en directo será transmitido por el programa de la Chola Chabuca. Claro, no le van a pagar, pero sin embargo a ella le van a hacer las cosas más fáciles para las marcas porque van a aparecer en televisión", añadió la conductora.

Detalles de la esperada boda televisada

Este sábado 26 de abril, Alejandra Baigorria contraerá matrimonio con su pareja Said Palao después de varios años de relación amorosa. Ahora, están a pocas horas de este gran día que será televisada por el programa de TV de 'Esta Noche' conducido por La Chola Chabuca.

"Llego el gran día de esta historia de amor que nos conquistó y están a punto de unirse en un lazo de amor eterno. Tú eres el invitado especial, 'Esta Noche' serán testigos de la boda de Alejandra y Said", expresó en el video publicado en sus redes.

En las imágenes se puede ver como realizaron una animación como un cuento de princesa de la boda Said Palao y Alejandra Baigorria. Después, compartieron algunas imágenes sobre el último programa de 'Esta Noche' donde estuvo la pareja contando cómo esperan el gran día y se encuentran muy felices por casarse.

"Quiero que sea el día más especial de su vida, que sea tal como lo soñó", expresó el chico reality y Alejandra Baigorria agregó: "Va a ser el mejor día de nuestras vidas, seremos solo uno y vamos a formar una familia hermosa, feliz y contenta, le pique a quien le pique".

El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao promete ser uno de los eventos más comentados del año. Pese a las críticas, ambos se muestran entusiasmados por compartir su felicidad en televisión.