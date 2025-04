Alejandra Baigorria sorprende con fuerte confesión a pocos días de su boda: "¿Cómo me voy a olvidar?"

A pocos días de dar el "sí, acepto", Alejandra Baigorria hizo una inesperada confesión que dejó a más de uno con la boca abierta. Y es que la empresaria y chica reality contó que, pese a ser una persona muy organizada, se olvidó por completo de escribir sus votos matrimoniales. ¿Cómo así? Te contamos todos los detalles.

A través de su cuenta privada en redes sociales, Alejandra decidió abrir su corazón y contar cómo está viviendo la recta final antes del gran día con Said Palao. Entre filtros, ojeras y mucha emoción, la rubia confesó que el estrés le está ganando.

"Quería contarles acá en mi grupo privado, cómo me siento a dos días prácticamente del matrimonio. Venimos sin dormir, tengo unas ojeras por eso me puse filtro... La verdad que estoy como estresada, más que nerviosa estoy estresada porque quiero que todo salga perfecto" , expresó.

Una boda muy exigente. Según Ale, la organización del evento no ha sido nada fácil. La wedding planner prácticamente vive en su casa y todo el día están resolviendo detalles.

Pero lo más sorprendente vino después, cuando admitió que olvidó algo clave para la ceremonia: ¡los votos matrimoniales! Mientras Said ya viene preparándolos desde hace semanas, Ale recién empezó hace unas horas.

"Hoy día hemos tenido prueba de tragos, el viernes vamos a tener un ensayo más del baile y hay algo que confesarles. Said lleva un mes haciendo los votos", comentó. "No tanto, como tres semanas", le corrigió Said. "Adivina yo... Empecé hace 2 horas. ¡Me había olvidado los votos! ¿Cómo me voy a olvidar de los votos? Les tenía que contar que Alejandra Baigorria, la intensa, la detallista, se olvidó de los votos", agregó.