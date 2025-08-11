Dayanita sobre condecoración que recibió en el Congreso: "Ni me lo merezco"

La reconocida comediante Dayanita volvió a generar titulares luego de su reciente participación en el programa Esta Noche con La Chola Chabuca. En una entrevista exclusiva, la actriz cómica abordó las polémicas que la han acompañado en las últimas semanas y reveló su sentir tras recibir un reconocimiento en el Congreso de la República.

Dayanita sobre el homenaje en el Congreso

Durante la conversación, Dayanita confesó que la invitación para recibir la distinción en el Congreso llegó sin previo aviso y que, incluso, le costó asimilar lo sucedido. La humorista relató que asistió vestida con traje formal y que la experiencia, en un entorno tan institucional, la dejó desconcertada.

"A mi manager le habían dicho: 'Dayanita está invitada'. Yo dije: ¿qué pasó acá? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice de bueno? Ni me lo esperaba ni me lo merezco tampoco", expresó con sinceridad.

La humorista también explicó que el diploma entregado llevaba su nombre legal, correspondiente a su identidad masculina de nacimiento, lo que generó críticas de colectivos y en redes sociales. Para muchos, el hecho representó una falta de respeto hacia su identidad de género.

"Creo que ante la sociedad, mientras que no hagas un trámite o algún papel al cambio, no te van a poder reconocer. Capaz son unos burros los congresistas al no haber hecho bien las cosas. Yo veo la foto y me sorprendo de todo lo que ha pasado en pocos meses", señaló ante las cámaras de televisión.

Dayanita lamenta su salida de "JB en ATV"

En medio de la conversación, Dayanita aprovechó para hablar sobre uno de los episodios más comentados de su carrera: su abrupta salida del programa de Jorge Benavides. La actriz reconoció que la decisión fue su responsabilidad y que luego buscó explicar lo ocurrido a sus excompañeros.

"Les dije que no me sentía bien, yo tengo los mensajes y llamadas. Yo dije que no me sentía bien y que, por favor, me den un espacio para pensar las cosas", contó.

También aclaró que, pese a sus palabras, continuó trabajando en otros espacios porque su labor como cómica ambulante le brindaba mayor libertad creativa y menos presión sobre su vida personal.

"Ya había faltado el respeto muchas veces y yo sé que mis amigos no son una burla", añadió, señalando que no quería seguir ausentándose de las grabaciones ni incomodar a sus compañeros.

La entrevista dejó en evidencia el contraste entre los logros y las controversias que han marcado la vida reciente de Dayanita. Por un lado, un reconocimiento oficial que la tomó por sorpresa; por otro, la polémica sobre su identidad en documentos formales.