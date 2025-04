¿Irá a la boda? Macarena Vélez le da la bendición a Alejandra y Said a pocos días de su matrimonio

Macarena Vélez ha dejado en claro que no guarda rencor hacia su expareja, Said Palao, y su actual pareja, Alejandra Baigorria. La modelo y empresaria les ha deseado lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas, especialmente con motivo de su boda, que se celebrará este sábado 26 de abril.

¿Macarena Vélez irá a la boda de Said y Ale?

A pesar de haber sido parte de la vida de Said, Macarena ha asegurado que no tiene malas intenciones hacia ellos. Además, indicó que les desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida que están por empezar, ya que se unirán en matrimonio civil y religioso.

"No es mi primer ex que se casa, pero los mejores éxitos tanto para él como para todas las personas que han estado conmigo. Lo más lindo es desear lo mejor, no tengo maldad ni malicia para nadie y siempre espero que les vaya bien", indicó en diálogo con Trome.

Por otro lado, Vélez ha querido subrayar que, aunque existen muchas opiniones sobre la boda de Said y Alejandra, lo importante es que ellos son los que viven la relación; además, no dijo nada sobre su asistencia ya que no estaría invitada.

Respecto a las críticas que ha recibido Alejandra Baigorria, Macarena prefiere mantenerse al margen. Considera que la gente siempre tendrá algo que opinar, pero asegura que nadie está en posición de juzgar la relación de los demás.

"Hay mucha gente que va a opinar y no del todo bien, pero no somos quiénes para juzgar. Los únicos que viven una relación son ellos dos. Si todo va bien y si están encaminados, mostro. Al final es una linda etapa la que van a pasar", agregó.

Invitados confirmados a la boda de Ale y Said

Según ha informado el diario La República, la pareja ha invitado a varios excompañeros de los programas realitys 'Combate' y 'Esto es Guerra'. Así mismo, varios artistas del medio con quiénes ha compartido a lo largo de su trayectoria, ya han confirmado su presencia.

Entre ellos está Mario Irivarren, una amigo cercano a la pareja, y Onelia Molina, con quien hace poco se han reconciliado y es la novia actual de Irivarren. También estará Vania Bludau, una amiga cercana de la empresaria que estuvo presente en su despedida de soltera.

Paloma Fiuza, la brasileña también es una amiga de muchos años de la 'gringa de Gamarra'. Finalmente, Ernesto Pimentel que fue invitado a la boda el último fin de semana y confirmó su presencia en vivo.

Es así que, Macarena Vélez ha demostrado que las rupturas pueden dejar espacio para la paz y los buenos deseos. Su mensaje deja en claro que, a pesar del pasado, celebra la felicidad de Said Palao y Alejandra Baigorria en su nueva etapa como esposos.