Vania Bludau revela que vive en Estados Unidos gracias a su trabajo como influencer: "Hablo por mi"

Vania Bludau regresó al Perú para participar en la nueva temporada de El gran chef, Famosos y sorprendió al confesar que lleva una década viviendo en Estados Unidos. La modelo y empresaria aseguró que ha logrado mantenerse económicamente gracias a su trabajo como influencer en redes sociales.

Vania Bludau habla sobre su vida en USA

En una reciente entrevista, Bludau fue consultada sobre la posibilidad de vivir únicamente de las redes sociales. La influencer respondió que todo depende de las marcas con las que se trabaje y la cantidad de publicidad que se haga. Además, dejó en claro que su único ingreso proviene de esta actividad.

"Yo me dedico solamente a las redes sociales y se puede vivir de eso dependiendo de con qué marcas trabajes y de cuánta publicidad hagas", explicó Vania, quien ha trabajado con diversas empresas a lo largo de su carrera en el mundo digital.

La modelo también mencionó que no tiene conocimiento sobre cómo otras influencers manejan su estilo de vida en Estados Unidos. "La verdad no sé lo que hacen las demás personas, yo hablo por mí. No sé absolutamente nada de nadie", afirmó cuando le preguntaron por otras creadoras de contenido.

Bludau, quien ha sido parte de la televisión peruana en varias ocasiones, se encuentra actualmente enfocada en su faceta digital. Su participación en El gran chef, Famosos marca su regreso temporal al país y promete generar gran expectativa entre sus seguidores y fanáticos del programa de competencia.

Vania Bludau y su reencuentro con Mario Irivarren

Las cámaras de "Magaly TV La Firme" captaron a Vania Bludau disfrutando del sol junto a sus amigas, mientras que Mario Irivarren se encontraba jugando vóley en la arena. Onelia Molina, actual pareja de Mario, parece que se dio cuenta de la situación y lo abrazó. Minutos después, el chico reality tenía cara de preocupado.

A pesar de estar en el mismo espacio, se mantuvieron distantes en todo momento. Sin embargo, Mario no pudo evitar mirar de reojo a su expareja en varias ocasiones, dejando en evidencia que su presencia no pasó desapercibida para él.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando, al ver a Vania pasar cerca, Mario perdió la concentración en su juego y terminó perdiendo la pelota. Un detalle que no pasó desapercibido y que alimentó la especulación sobre si aún le afecta verla.

Cuando las cámaras la abordaron para preguntarle sobre su encuentro con Mario, Vania dejó en claro que no le daba mayor importancia.

De esta manera, Vania Bludau confirmó que vive en Estados Unidos desde hace 10 años gracias a su trabajo como influencer. Aseguró que se puede vivir de las redes sociales, pero depende de la publicidad y las marcas con las que se colabore.