Julián Zucchi se sincera sobre la situación actual con sus hijos y Yiddá Eslava: "Tenemos que estar bien"

Julián Zucchi sorprendió al aparecer en el programa "Espectáculos de Verano", donde habló de su actual relación con Yiddá Eslava tras los conflictos que protagonizaron el año pasado. El actor argentino se sinceró sobre la difícil situación con sus hijos y cómo enfrenta el proceso legal que sigue en curso.

¿Cómo es la relación con sus hijos?

En "Espectáculos de Verano", la conductora Valeria Piazza le preguntó directamente a Julián Zucchi sobre la tenencia de los niños y si ya podía verlos con regularidad. Julián no dio muchos detalles, pero reconoció que ha sido un tema complicado.

"Es un tema muy delicado, que obviamente que a fin del año pasado llegó a un extremo, doloroso y ya el no poder ver a mis hijos hizo que yo también cambie, tome una decisión y son temas que ya no hablo. Simplemente hoy la justicia tiene que determinar. Me di cuenta de que hay batallas que no hay que librarlas en público, hay que elegir dónde hay que librar esas batallas. Creo que el mejor espacio para librar una batalla tan delicada es en la justicia", expresó.

Julián Zucchi sobre sus hijos con Yiddá tras polémica. (Espectáculos de Verano)

Rebeca Escribens, también conductora del programa, le aconsejó que trate de solucionar las cosas por el bien de los niños.

"Llega un momento en la vida en que hay que dejar el ego de lado y pensar en el bienestar de los hijos", recomendó Rebeca. Ante esto, Julián reconoció que no todo depende de él. "Para poder sentarse a conversar se necesitan dos partes que quieran", respondió.

Admite errores y se disculpa

Durante la entrevista, Zucchi también hizo mea culpa sobre algunas cosas que ocurrieron el año pasado, cuando su relación con Yiddá se volvió mediática.

"La presión de los medios es fuerte y a veces uno no saber llevarse... Yo creo que, sucedieron muchas cosas durante el año 2024 que (se) llevaron a un extremo, que nos desbordó, que me hicieron quizás molestar y decir cosas que me arrepiento. Ese día, que dije todo lo que dije, pido disculpas... Aprendí a no mostrar mi verdad a los medios, sino a la justicia", comentó.

Valeria Piazza le preguntó si ha buscado ayuda psicológica para enfrentar toda esta presión. Julián confesó que ha sido un proceso difícil.

"Sí, la presión mediática es fuerte y a veces uno no sabe manejarla. Mi promesa fue nunca hablar mal de la mamá de mis hijos. No quiero que mis hijos jamás me vean hablar mal de ella. Yo siento que los dos padres tenemos que estar bien para poder hacer que nuestros hijos crezcan bien", dijo el argentino.

Su madre también pidió disculpas

Otro punto que se tocó en la entrevista fue la participación de la madre de Julián en la polémica. En su momento, ella dio declaraciones que avivaron la controversia con Yiddá Eslava.

"Mi mamá también pidió disculpas. Ella es una persona impulsiva y sintió que lo que pasaba era injusto. Se desesperó, pero siempre actuó desde el amor por sus nietos", explicó.

Finalmente, Julián Zucchi espera que, en algún momento, las cosas mejoren con Yiddá por el bien de sus hijos.