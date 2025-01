Julián Zucchi admite su error y se disculpa públicamente con Priscila Mateo: "No merece esto"

El actor argentino Julián Zucchi sorprendió al público al pedirle disculpas públicas a la periodista Priscila Mateo durante su aparición en el programa "Espectáculos de Verano". El exintegrante de Parchís reconoció que no manejó bien la situación cuando se separó de Yiddá Eslava y comenzó una relación con Priscila.

En un gesto de autocrítica, Julián aclaró que Mateo no tenía nada que ver en la polémica y que lamentaba haber generado comentarios que la afectaron.

Con un tono serio y sincero, Zucchi reconoció que no supo manejar sus declaraciones en los medios y asumió su responsabilidad por ello.