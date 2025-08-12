Magaly reacciona a las fuertes declaraciones de Suheyn sobre César Vega: "Él no quería cambiar"

Magaly Medina se pronunció sobre las fuertes confesiones que hizo la modelo Suheyn Cipriani este último domingo en El valor de la verdad. La conductora de espectáculos indicó que César Vega, ex de Cipriani, tenía muchos problemas internos y nunca iba a cambiar su forma de ser.

Magaly analiza la actitud de César Vega

En un inicio, Magaly reconoció la valentía que la ex aspirante al Miss Perú tuvo para contar todos los traumas que vivió desde que era niña hasta sus relaciones interpersonales. Además, lamentó las actitudes violentas que César Vega tuvo con Suheyn pese a que ella estaba embarazada.

"Ella misma ha afirmado que él es alcohólico y que, cada vez que tomaba —y que tomaba cada vez con más frecuencia—, se transformaba en un ser violento que la atormentaba día y noche. Incluso ha llegado a botarla de la casa en varias oportunidades y sin zapatos", dijo en un inicio.

Enseguida, Magaly fue tajante al decir que César Vega no quiere cambiar y prefiere quedarse como un alcohólico, ya que ni el apoyo de Suheyn pudo hacer que dejara de lado su fuerte adicción al alcohol y a la vida nocturna.

"Siempre se lo dijo claro, porque creo que él lo tenía claro: él no quería cambiar. Él así era feliz, borracho, era feliz, golpeándola, era feliz, maltratándola psicológicamente. Entonces, él no quería cambiar, y ella tratándolo de ayudar, de que vayan a AA... y nada".

Magaly se solidariza con Suheyn

Finalmente, indicó que la modelo sufrió muchos traumas durante su niñez debido a la mala relación que tenía con su madre y el abuso que sufrió por parte de su padrastro, lo cual provocó que, en su adultez, tuviera problemas para relacionarse de forma sana y que la llevaran a tener relaciones sumamente conflictivas y tóxicas, como la que tuvo con César Vega.

"Ella reconoce que había un apego enfermizo hacia él. Incluso reconoce que, después de la denuncia y de la última golpiza, lo buscó porque sentía que no podía sola. Ella misma reconoce que pensaba que no iba a poder y eso, evidentemente, habla de todos los vacíos emocionales que esta chica ha tenido", sentenció.

Es así que, Magaly dejó en claro que la historia de Suheyn refleja las secuelas de una infancia marcada por abusos y relaciones tóxicas. Resaltó que, pese a su apoyo, César Vega nunca quiso cambiar, manteniendo conductas violentas y una fuerte adicción al alcohol.