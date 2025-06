Macarena Vélez responde a críticas por sus salidas: "Estoy en dieta cetogénica, no puedo tomar alcohol"

Macarena Vélez rompió su silencio y salió al frente para aclarar las críticas que ha recibido por sus salidas nocturnas. La modelo negó ser una chica juerguera y aseguró que actualmente lleva una vida mucho más sana.

Macarena Vélez no se quedó callada y respondió fuerte y claro a quienes la critican por sus salidas nocturnas. La ex chica reality fue captada junto a su pareja Juan Ichazo a la salida de una discoteca, y muchos comentaron que estaban "mareados". Sin embargo, ella asegura que está en una etapa mucho más saludable de su vida.

Cansada de que la llamen "juerguera". La reportera de "América Hoy" encontró a Macarena en Gamarra y no dudó en preguntarle por los recientes comentarios en redes y televisión. La modelo aclaró que está cansada de que siempre la califiquen como fiestera.

"No sé por qué siempre quieren al final hundirme. Me ven contenta, feliz con mi amor, brillando, y siempre quieren chancar y chancar" , dijo Macarena, bastante molesta por la situación.

Además, confesó que no se siente nada mal cuando dicen que le gusta salir todos los fines de semana. Explicó que la mayoría de ellas tienen que ver con su trabajo.

"No me siento nada mal porque literal yo trabajo los jueves y los sábados en un local que es un restobar. No tomamos nada y si tomamos, ¿cuál es el problema? No le hacemos daño a nadie", agregó.