Ana Paula Consorte mandaría advertencia a Paolo Guerrero, tras mudarse a Brasil: "¿Hablo?"

Desde antes de año nuevo, Ana Paula Consorte ha dejado entrever en sus redes sociales que estaría en un conflicto con Paolo Guerrero. Ante ello, la brasileña estaría pensando en hablar sobe lo sucedido, pero Gigi y Rodrigo revelan que esto la dejaría muy mal parada.

La relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte estaría en medio de muchos problemas, ya que en varias ocasiones se han peleado y amistado. Aunque, la joven brasileña decidió mudarse a Brasil con sus hijos y no habría compartido ningún mensaje sobre el cumpleaños del futbolista, así como su regreso a Alianza Lima.

Ante estos rumores, al parecer la brasileña estaría dispuesta a contar todo sobre lo sucedido con el 'Depredador' ya que en sus redes sociales compartió un mensaje donde dice "¿Hablo?". Esto encendió todas las alarmas entre sus seguidores, quiénes esperan impacientes sus declaraciones sobre su relación con el peruano.

Ante esto, quienes comentaron de lo sucedido fue Rodrigo González y Gigi Mitre en su programa. Ya que cuando le preguntaron a Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, afirmó que todo estaría bien entre ellos y que Ana Paula Consorte regresaría al Perú. Aunque, luego de ver el mensaje de la brasileña opinaron sobre su actuar.

"A ella le encanta llamar la atención porque esto no hubiera salido, si no ponía eso en redes, si no lo dejaba de seguir y se arreglaban o terminaban. Esto es demasiado toxicidad. Es una persona que te manipula y usa lo mediático que eres, para ver que pase algo es 'mira', ahora si voy a dejar en evidencia, voy hablar', es terrible, es como dormir con el enemigo", expresaron los conductores.