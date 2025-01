¿Nueva pelea? Ana Paula Consorte deja de seguir a Paolo Guerrero y se muda a BRASIL con sus hijos

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero son una de las parejas más controvertidas de la farándula y el deporte nacional, debido a que siempre exponen sus problemas en redes sociales. Recientemente, la brasileña se mudó a su país junto a sus hijos y dejó de seguir al futbolista en Instagram, lo cual sería un indicador de una nueva pelea entre ellos.

El influencer Ric La Torre reveló que, mientras Paolo Guerrero era presentado como un campeón deportivo en Alianza Lima, Ana Paula Consorte compartía historias en Instagram que dejaban entrever un cambio radical en su vida.

En una primera publicación, Ana Paula mostró que estaba en el aeropuerto internacional de Porto Alegre. Luego, publicó una foto con varias bolsas negras que parecían contener ropa y otros objetos de casa.

En una tercera publicación, la influencer brasileña mostró que había comenzado con la mudanza y recibió ayuda de sus amigas en su natal Brasil. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que ya no sigue a Paolo Guerrero en redes sociales, mientras que él sí lo hace.

Recordemos que no es la primera vez que la pareja enfrenta este tipo de problemas en redes sociales, ya que en el pasado también se han dejado de seguir y Ana Paula ha enviado indirectas a través de historias. Finalmente, siempre han terminado por reconciliarse, llevando una vida acorde al trabajo del futbolista.

La salida de Guerrero de la selección generó una ola de sentimientos entre los hinchas peruanos y sus compañeros, quienes enviaron mensajes de agradecimiento y apoyo por todas las victorias que le dio a Perú, incluyendo la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, hubo personas que indicaron que ya era hora de que Paolo Guerrero se retirara de la selección y diera paso a jóvenes talentos, algo en lo que el "Depredador" estaba de acuerdo, ya que lo mencionó al mismo tiempo que anunció su retiro.

El retiro de Paolo Guerrero parecía ser definitivo, aunque en recientes declaraciones indicó que su profundo amor por la selección peruana y la camiseta bicolor hará que siempre esté dispuesto a unirse a un partido si un director técnico lo considera necesario.