Jefferson Farfán cumple sueño a Cristorata al dejarle usar camiseta de Cristiano Ronaldo: "Quiero llorar" (VIDEO)

En un emotivo momento que quedará grabado en la memoria de todos, Jefferson Farfán sorprendió a Cristorata, un conocido streamer peruano, al cumplirle uno de sus más grandes sueños: usar una camiseta de su ídolo, Cristiano Ronaldo. El gesto de Farfán emocionó profundamente a Cristorata, quien nunca imaginó que llegaría tan cerca de su estrella del fútbol favorito.

Todo sucedió durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick, cuando Cristorata visitó la casa de Jefferson Farfán. En ese encuentro, el exfutbolista peruano le mostró su impresionante colección de camisetas, que incluye recuerdos de figuras como Lionel Messi, Karim Benzema, y Lucas Román.

Sin embargo, el momento que dejó a todos boquiabiertos llegó cuando Cristorata vio una camiseta especial: la de Cristiano Ronaldo, usada por el astro portugués en un partido.

La alegría de ver la camiseta de su ídolo en persona hizo que el streamer pidiera permiso para probársela. Antes de ponerse la prensa, se tomó tiempo para admirarla.

"Gente, miren, esta es la camiseta oficial de Cristiano Ronaldo. ¿Está sucia no la han lavado, no?", dijo el stremer. "Está sucia, mira no la han lavado. Acá está para que la gente vea. Tal cual como me la dio, no la lavé nunca", contestó Farfán. "Quiero llorar", mencionó Cristorata. "¿Sí? Llora, llora", le respondió Farfán entre risas.