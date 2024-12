'Loco' Vargas y 'Cóndor' Mendoza se reencuentran tras cachetadón en partido: "Amistad que te da el fútbol"

Después de la polémica que protagonizó Juan Manuel 'Loco' Vargas al darle una fuerte cachetada a Andrés 'Cóndor' Mendoza durante un partido de la Copa Leyendas 2024, los dos exfutbolistas dejaron atrás el conflicto y se reconciliaron públicamente.

Lo que parecía un incidente difícil de superar ahora es solo un recuerdo, ya que ambos demostraron que, aunque en la cancha son rivales, fuera de ella la amistad prevalece.

El 29 de noviembre, durante el encuentro entre Universitario y Sporting Cristal, 'Loco' Vargas reaccionó de manera violenta al sentir que Mendoza lo golpeaba accidentalmente con su brazo mientras trataba de proteger el balón. La respuesta de Vargas fue rápida y contundente: le dio una cachetada a su excompañero de selección, lo que generó gran controversia.

Después de este episodio, Vargas ofreció disculpas públicas por su comportamiento, reconociendo que no había sido una reacción adecuada.

Poco tiempo después, 'Cóndor' Mendoza habló sobre el incidente en una entrevista, donde expresó que no esperaba la reacción de Vargas.

"Me dan la pelota y abro los brazos, y le chocó mi codo, es un contacto, es normal. Yo no esperé que él me meta una cachetada, me agarró por sorpresa" , dijo Mendoza, quien dejó claro que no tuvo mala intención al golpearlo.

Sin embargo, después de semanas de tensión, ambos jugadores sorprendieron a sus seguidores con un mensaje de reconciliación.

'Loco' Vargas y 'Cóndor' Mendoza reencuentro. (Instagram)

Con esta frase, ambos exjugadores demostraron que el incidente no afectó su relación fuera del terreno de juego y que la amistad prevalece sobre cualquier desacuerdo.

Este reencuentro se dio en el marco de un partido de exhibición en Quillamba, donde los dos mostraron su actitud profesional y dejaron atrás la polémica. La publicación de Vargas fue recibida con entusiasmo por los fanáticos, quienes celebraron la pronta resolución del conflicto entre estos dos grandes del fútbol peruano.

A pesar del altercado, Mendoza también mostró una actitud madura al no responder de forma agresiva y al reconocer que la situación había quedado en el pasado.

"Lo que él hizo está mal porque nosotros vamos a jugar, no vamos a pelear... Va mucha gente, van muchos padres con sus niños, la imagen siempre hay que dejarla bien. Al final, yo soy parte de una marca. Yo no soy de ir con mala fe, no soy de eso. Todos me dicen por qué no reaccionaste, pero no soy así. Yo soy una persona profesional, tampoco me voy a poner a su nivel", dijo Mendoza en su momento en el programa 'Tinbet', aclarando que nunca tuvo la intención de lastimar a Vargas.