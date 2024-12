Ana Paula Consorte reveló que se encuentra delicada de salud: "Mi cuerpo me obligó a parar"

La brasileña Ana Paula Consorte ha llamado la atención de los medios peruanos tras convertirse en la pareja de Paolo Guerrero y tener dos hijos juntos. A través de sus redes sociales, la extranjera preocupó al revelar que se encuentra delicada de salud que la llevó a estar hospitalizada.

La pareja de Paolo Guerrero es una persona muy activa en sus redes sociales, donde comparte cada momento que vive con sus hijos. En esta ocasión, Ana Paula Consorte reveló que se encuentra delicada de salud desde hace unos días.

Con un video en sus redes, mostró como se encontraba hospitalizada en un hospital debido a su delicado estado de salud. La brasileña informó que tras visitar varias ocasiones al centro de salud, le diagnosticaron neumonía y tuvo que estar alejada de sus hijos por varios días antes de celebrar Navidad, pero que ya se encuentra en su hogar.

"Ana eso no se detiene, son 3 hijos y una vida rápida, me encanta estar activa y sentirme bien pero mi cuerpo me obligó a parar. Repasando mi vida, aprendiendo a decir "no", recordando tener tiempo para mí. Ahora estoy en casa y quería compartir esto aquí porque la vida real tiene esas lecciones inesperadas. Necesitamos escuchar lo que nuestros cuerpos están tratando de decirnos. 'Tiene que parar...'", agregó finalmente.